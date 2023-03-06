中年好聲音︱12強參賽者合唱　車婉婉點名讚吳大強

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》今晚（6日）舉行「12強誕生」活動，現場率先首播由12強參賽者合唱的歌曲《不再猶豫》MV。節目將於4月23播出最後一集，並會作現場直播。

節目主持人車婉婉受訪時被問到三強心水，她笑言自從12強誕生後，身邊朋友及網友都不停問她這個問題，她說：「好難講，因為佢哋嘅水平唔係差好遠，仲有四集，要睇臨場發揮、歌揀得啱唔啱同埋當時狀態。」當追問哪位參賽者表現最穩定？她點名吳大強：「佢每一個回合都好少揀錯歌同好少犯技術上錯誤，其實個比賽係好密集，唔好話老人家，連後生仔都未必頂得住，所以我令我留下好深印象。」她續指參賽者李佳及羅啟豪的表現也漸入佳景。

另外，上集節目的收視創新高，最高收視錄得24.7點，成為上周無綫節目收視之冠，成績斐然，有指《中年好聲音》收視佳，公司計劃大搞第二季，而擱置舉辦《聲夢傳奇3》，婉婉稱若有第二季，希望可以繼續當主持，其他就交由監製公布：「節日出世自己有份參與好開心，呢個節目咁受歡迎，因為好窩心，唔止係歌唱比賽，仲係有血有肉、好有愛。」

婉婉稱上周一集有跟參賽者一齊觀看以安撫淘汰者：「佢哋個個都有被淘汰候群症，至少會情緒低落兩星期，呢4、5個月大家一齊成長同練歌，生出咗感情。（佢哋有冇對住你喊？）佢哋有冇喊我唔知，我就集集喊，我好感性，但我作為主持人又唔可以有任何偏頗，但現場聽到會好肉緊。（參賽者有冇問你意見？）有，我都會畀意見佢哋，但我同佢哋講，你可以當參考，但唔好跟足，你消化吓先再諗。」

吳大強對於MV播出表示難以形容的喜悅：「今次係我哋第二次拍MV，已經駕輕就熟，一直好盼望播出，依家出來個效果好好。」支嚳儀回想第一個MV是26名參賽者一齊拍攝很熱鬧，感覺追夢過程並不孤單：「但今次新MV得番12個人，當時係有少少傷感，亦感覺個比賽就快完結，好懷念一齊嘅時光。」

講到是否有信心打入三甲，敏寶坦言他們由三千人海選出來至今，大家實力旗鼓相當，又直言大強是她偶像：「我唔敢喺佢面前呻攰，我哋住同一區，當日拍完MV，佢車我返屋企，我已經好攰，佢仲好精靈咁唱歌。」問到大強三甲是否囊中物？他謙稱：「我唔會想咁遠，最重要係唱好歌同大家互相支持。」支嚳儀形容12位參賽者猶如12個口味不同的甜品，各有特色，又指名次不重要，最緊要是全力以赴，上集成全晚最高分的她指每集有不同主題，就算上集最高分，下一集就打回原形。

另外，節目成上周收視之冠，吳大強對於撼贏兒子吳偉豪主演的處境劇《愛·回家之開心速遞》感開心，但仍很有風度地說：「其實收視唔係差太遠，隨時可以爬番頭。」又講笑叫兒子檢討是否有問題，不過他大讚《愛》劇：「佢個節目長做長有，咁多年都咁高收視好難得，一次半次畀其他節目威吓可接受。」