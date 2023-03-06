調教男友　床上做精英

正所謂活到老學到老，就算係七老八十都一樣要學習新知識！好似日本AV男優亦經常需要被調教，咁先可以喺演出當中精益求精，表現更加精彩，最重要係令女優快慰無比，咁觀眾自然睇得興奮又過癮啦！

出盡百寶

於片廠犬出品嘅《訓練我最喜歡的男朋友》當中，美園和花相當鍾意年輕俊朗嘅男友阿來，但係佢覺得對方喺床上嘅表現唔夠進取亦欠缺技巧，所以決定嚟個床上調教特訓，不但唔係做體能訓練，而係一齊玩盡不同情趣玩具！花妹會同阿來大玩震棒同震蛋，仲會反客為主，戴上假棒棒反攻。雖然全面失守，但係阿來卻相當享受被調教嘅感覺，自此之後，阿來成為床上達人，令和花高潮迭起！

打孖訓練

喺MAXING推出嘅《齋藤亞美里 X 束縛女王》入面，美艷又飢渴嘅齋藤亞美里嫌班男優持久力不足，於是出手對佢哋加以調教，希望將佢哋訓練成才！亞美里會先以花言巧語誘惑班男優，令佢哋貼貼服服咁瞓低，然後再用震棒喺佢哋身上多個敏感點加以刺激，配合埋熟練嘅前戲功夫，搞到班男優欲仙欲死，直至玩夠皮先畀佢哋爆發。後來，亞美里索情兩個男優打孖一齊調教，然後再上演3P床戰，滿足晒佢嘅慾望。

事與願違

片廠MO-Paradise炮製嘅《喜歡玩弄男人的的小惡魔》，講述男主角將暉畢業之後，重遇同班同學兼夢中情人優里奈央，令佢既驚且喜，於是趁機會表白，雖然奈央冇表示，但係就帶咗佢返屋企。將暉以為今次得米，諗住全力以赴滿足央妹，點知上到床全程由女方主導，更被綁住雙手，原來奈央有鋪調教癮，以玩弄男人為樂！雖然係事與願違，但係亦為將暉帶來一番新體驗。

簡評

日本AV女優最擅長調教男人，教到佢哋貼貼服服，就好似今日為大家介紹嘅「調教系列」作品咁。當中本仙最鍾意美園和花主演嘅《訓練我最喜歡的男朋友》，因為和花靚女又身材豐滿，而作品又以男女朋友嘅性生活作為包裝，睇落感覺都幾溫馨，加上玩盡各種情趣玩具同花式，令情慾場面夠晒多元化。