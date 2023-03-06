ZinieQ越南女神　半脫太犯規

工餘時間大家會點過？放縱吃喝玩樂定努力進修增值？嚟自越南嘅ZinieQ，因為覺得朝九晚五嘅生活枯燥乏味，為咗突破沉悶困局，於是佢以Coser身份拍攝超火辣寫真，唔單止吸納眾多粉絲，更盡情吸金！

尺度超大

隨住Cosplay文化普及，全球各地都有唔少愛好者，更喺社交平台上分享自己嘅Cosplay靚相。要知道唔少ACG作品中嘅女角色，身材火辣兼着得性感，故此便出現唔少專門Cosplay呢類惹火角色嘅女Coser，其中就有呢位嚟自越南胡志明市嘅ZinieQ。

如果有睇過佢喺社交平台上所分享嘅Cosplay寫真相，唔難發現佢嘅Cosplay造型唔單止夠性感，更可以話係尺度超大，配合埋佢萌味十足嘅樣貌及激凸身材，輕易吸引男士嘅目光，更被封為Cosplay界火辣女神。不過據ZinieQ稱，參與Cosplay活動初期嘅造型冇咁大尺度，原因係同當時佢嘅工作有關。

全力吸金

原來佢本身係朝九晚五嘅上班族，刻板嘅生活令佢覺得十分枯燥，後來朋友介紹下便開始參加Cosplay活動。由於有別平日沉悶嘅工作，喺鏡頭前佢覺得好有滿足感，而佢見到一啲性感女Coser嘅造型時，加埋方充滿自信嘅表演，令佢感到相當羨慕，於是2016年時便決定走性感路踏，拍攝一系列嘅火辣Cosplay寫真，並放上社交平台共諸同好，估唔到獲得極大回響，令佢人氣急升，成為炙手可熱嘅Coser，而當中最大嘅收穫係成功獲得第一桶金，佢覺得行性感路線大有可為，自此佢嘅Cosplay造型尺度愈嚟愈大，近年更喺OnlyFans開設帳號，實行全力吸金。

Profile

出生地：越南

身高：158cm

三圍：33D-23-34

ZinieQ嘅火辣Cosplay固然吸睛，但其實佢迷人之處更在於佢萌味十足嘅樣貌，所帶嚟嘅嗰種反差感，更係令人覺得可愛嘅佢，點解造型辣成咁呢？想睇佢更多性感寫真，可以Click入佢嘅社交網慢慢欣賞。