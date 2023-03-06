Jeremy演繹西班牙式曖昧　染粉紅頭營造戀愛感覺

之前在樂壇頒獎禮橫掃新人獎的男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy），推出西班牙曲風的新歌《Closer》作為今年首支派台作品，並盼望在商業與妖魅之間取得平衡，讓大眾更易接受。Jeremy一直鍾情Shawn Mendes與Camila Cabello合唱的《Senorita》，之前曾在不同場合演繹這首歌，以此曲作為《Closer》的參考，並由王雙駿監製、梁瑞峰作曲及雷暐樂填詞。《Closer》是一首關於男追女時曖昧及心如鹿亂撞的告白，Jeremy說：「第一年Solo已想做類似西班牙輕快跳舞曲風，能夠寫到《Closer》好開心！大家可以跟住首歌一齊跳。」

在MV中飾演食評家的Jeremy，在餐廳偶遇老闆娘，被對方以魔力吸引及迷暈，醒來時走進夢一般的碟子世界，但Jeremy繼續被迷惑，雙方更醞釀曖昧關係。為帶出歌曲的浪漫感，及呈現兩性之間的曖昧之情，Jeremy特別把頭髮染成粉紅色，他說：「上年Keep咗金色好耐，好想轉髮色，藉住今次MV就轉做粉紅色，因為戀愛泡泡總係粉紅色，依家咁就啱啱好。」

在《Closer》中Jeremy的舞步比以往更性感，他說：「今次舞步特登編得Sexy啲，搵咗新排舞老師Ali排隻舞，佢好快就排咗俾我，但嗰種Sexy令我有少少擔心，怕做得太Over唔係幾好睇，但後尾搵返個Balance，Sexy得嚟又帶少少Man嘅感覺。」他續說今年計劃出3首不同曲風的歌曲，第2首歌曲亦在準備中：「想畀多啲唔同嘅面向畀大家睇，因為《Closer》係拎咗新人獎後第一首歌，好重要，同埋上年係比較Dark嘅內容，今年想畀大家一個全新嘅自己，簡單啲易明啲，同時亦都想將妖嘅元素加入商業啲、大家比較容易接受嘅音樂、曲風入面，可以令到妖嘅Topic更加多人接受。」