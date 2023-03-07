「星女郎」拜拜︱林允甩周星馳獨立　社交網互動「清零」

影星周星馳與旗下藝人林允向來關係甚好，近期周星馳開設社交平台帳戶，林允卻一反常態「零追蹤、零留言」，令人猜測關係生變！據知他們確實關係有變，但並非交惡，只是林允經已約滿周星馳旗下經理人公司，決意獨立發展！

現年26歲的林允，2014年陪朋友參加電影《美人魚》海選，結果朋友落選，她則從12萬人中脫穎而出，成為女主角，電影上映後大收34億元人民幣（約38.6億港元），林允一炮而紅，並順理成章成為周星馳公司旗下藝人。

戴着「星女郎」光環的她工作不斷，影視雙棲，去年更憑內地劇《夢華錄》事業更上一層樓。她又經常接拍綜藝節目，早年更獲周星馳激罕獻聲，在節目中與她通電話，成為節目亮點，以當時極之低調的周星馳來說，絕對是十分疼錫的表現。而林允亦相當識做，每年周星馳生日，她必準時於社交網送上祝賀，去年更一早準備好禮物，踏正6月22日零時晒出周星馳多張照片，並寫下「老闆生日快樂」，相當有愛。

開工獲Fans簇擁

去年10月，周星馳首度開通社交平台，之後發起叫網民講新年願望並大派「心想事成符」，吸引群星洶湧留言，反而林允竟沒作任何回應，甚至沒有追蹤對方的社交帳號，短短數個月態度變得如此生疏，令人不禁懷疑2人關係生變！

據知，他們的關係的確出現變化，內地有消息指，原來林允已約滿周星馳旗下，結束賓主關係作獨立發展，可能不想打擾恩師兼學習獨立，故社交網沒有交集。

雖然脫去「星女郎」光環，林允的工作沒有太大改變，近日在網上分享由北京去上海工作一天的忙碌實況，差點連食飯都沒有時間，由上機至落機更有不少Fans簇擁，人氣高企！至於周星馳旗下雖然少了一位猛將，但因近期積極開拓新發展，不斷招攬Web3.0專才，早前更誠徵與愛情相關的網上短片，講明會選出最具創意者攜手闖蕩江湖，明顯想發掘相關人才，銳意在網上新領域大展拳腳！