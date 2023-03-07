【是日通勝】

農曆二月十六

癸卯年 乙卯月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、捕捉、栽種

忌：出財、開倉、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、27、31

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

金牛座：理財有道，收入水漲船高，毋須為生活操心。

雙子座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

巨蟹座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

獅子座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

處女座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

天秤座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天蠍座：享天時地利人和，可放膽追夢，勿浪費光陰。

人馬座：各方面運勢都很好，可望迎來愉快的一天。

山羊座：蘇州過後無艇搭，主動出擊可打破感情悶局。

水瓶座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

雙魚座：工作效率欠佳，實事求是才可以重回正軌。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）馬 易出錯

鼠：謙遜有禮可改善人緣，對事業也有利。

牛：好運降臨，生活稱人如意，令人羨慕！

虎：事業運上升，獲貴人提攜，前途光明。

兔：運勢倒退，謀事多意外，要有最壞打算。

龍：人際關係特別好，事業發展如虎添翼。

蛇：瑣事纏身，只要不自亂陣腳就可解決。

馬：是日沖煞，做事要量力而為，以免觸礁。

羊：事業遇上阻力，現實與想像落差太大！

猴：自信心十足，可望在職場上大展拳腳。

雞：難有錢財入帳，有必要節約日常開支。

狗：不要暴飲暴食，應把健康放在第一位。

豬：易因小問題起衝突，有伴侶者要慎言。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

人的定數

人的優劣成敗之因素，很多人話一命、二運、三風水、四陰德、五讀書，此中之先後次序也確是有些道理，試略述之如下：

一命，人的成就如何是時辰八字所決定，天數也，若命生得差，猶如風中之燭，危矣，若條命生得正，含着金鎖匙出世，自小得祖上福蔭生活無憂，自是人生成功了一半。

二運，當然是要行好運而言，雖出生環境並非太好，但因有好運輔助，也可平步青雲、出人頭地，但若無運的話，雖生於富貴之家，日後頭頭碰着黑，也會有窮途末路之日。

三風水，雖命與運並非太好，也可憑藉風水的幫助，扭轉乾坤，改善人生的運途，不致於太過坎坷。當然此中是改善非改變，要賺的可以賺多些，要蝕的是蝕少一些而已。

四積陰德，是行善積福也，不為非作歹，人自然生活得安樂，心境自然好些，人也少些煩惱，所謂積善之家必有餘慶也。

五讀書，有云知識可以改善命運，有知識自然可以分辨是非黑白，知所進退，人生發展自必勝過目不識丁之人。