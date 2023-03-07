MV玩卸妝激嬲反女權分子　周子瑜素顏勁Pure

台灣成員周子瑜所屬的韓國女團TWICE，將推出新碟《READY TO BE》回歸，並率先公開新歌《Set Me Free》MV宣傳片。為配合歌曲主題，9位成員卸妝後以素顏真面目示人，凸顯自信、拒絕社會以美貌評價女性。她們卸掉假眼睫毛，又抹去唇膏，卻被網民揶揄是「偽素顏」，直指「眼線與唇色依然明顯，又運用了超強美顏瀘鏡。」亦有粉絲大讚子瑜素顏很Pure，根本與平日化了妝無異。

不少網民認為新歌概念別具意義，尤其在這個看臉的時代，很多女性都對個人容貌感焦慮，要靠化妝提升自信，新歌無疑為很多人帶來勇氣，不過同時亦惹起反女權人士的不滿。韓國女性一直被灌輸出門必需化妝、只有打扮才有女人味、才能在社會受到尊重，當地女權分子認為打扮與女人味已非個人選擇，而是社會強加給女性的枷鎖，故鼓吹女性不必化妝及穿高跟鞋。有網民認為爭取女性不化妝是屬於韓國女權主義的一種無聲抗議，TWICE的新歌隨即遭網民曲解為宣揚女權的作品，因而觸怒反女權主義人士。而組合日前參加美國音樂頒獎禮，子瑜晒流利英語答謝全球粉絲後，刺激社交網追隨者人數破千萬大關！