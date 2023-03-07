娛圈單打︱舒服自然不做作 最被低估的花旦

TVB劇集《廉政狙擊》正在熱播，卡士強勁，有黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等，此等人腳足以開幾套劇，如今匯聚一堂，觀眾大飽眼福。

黃智雯（Mandy）在劇中周旋在黃宗澤、吳卓羲之間，既是兒時玩伴，又有感情線發展，眾星伴月，非常搶鏡。眾所周知，Mandy是2007年五強港姐，出道至今超過15年，近年進步顯著，不乏擔正機會。

尤其2018年憑《三個女人一個「因」》獲得《萬千星輝頒獎典禮2018》「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「新加坡最喜愛TVB女主角」，演技和觀眾緣備受肯定，但硬係無法更上一層樓，點解呢？

Mandy雖然不屬於驚艷型，卻是清秀耐看，一頭長髮更添氣質。最難得的是，她不論演戲還是真實個性，都是自然不做作，讓人看得舒服。早在2017年的《降魔的》，她飾演馬國明女神、急症室醫生兼大魔頭，既溫婉可人又邪氣逼人，演技獲網民大讚，奈何等了又等，跟視后寶座始終失諸交臂。連觀眾緣麻麻的蔡思貝都爬頭躍升視后，網民都替她心急。

偏偏Mandy好整以暇，對得失毫不着緊。講真，娛樂圈呢行，誰不想大紅大紫，誰不想獲得肯定？始終未能更上層樓，除了天時地利人和還未配合，最關鍵可能是Mandy不喜歡主動爭取的低調個性。看近年的上位小花多是進取型，巴結討好高層、拋胸露乳惟恐不及，她卻鮮少這類新聞，偶作性感打扮已睇到人嘩嘩聲，難怪在競爭激烈的娛樂圈十分蝕底。