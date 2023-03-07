黃智雯密密接劇情緒波動　悲到崩潰靠躺平自救

藝人黃智雯（Mandy）近年在演出上不斷有新嘗試，在正播出的無綫劇集《廉政狙擊》中身為「愛情擔當」，看似輕輕鬆鬆與吳卓羲談情，但背後為劇中自彈自唱下了不少苦功。去年密密拍《隱門》、內地劇《隱娘》與《再見．枕邊人》更是連串挑戰，情緒起伏如坐過山車，當中《隱門》更將她推向崩潰邊緣：「上年拍幾個角色都幾崩潰，《隱門》直情拍到好沮喪，成日喺個角色狀態入面，

幕後同事同我講番見我長期好唔開心，直情唔敢同我講嘢，但係自己唔知。」智雯形容《隱門》是她拍攝過「最悲劇的悲劇」，沒有喘息空間，只是回憶起亦會眼泛淚光，直言不想再經歷這個角色，她說：「對上咁沉鬱、瘋癲要數到《十八年後的終極告白》，將自己情緒推到最邊緣。」慶幸當時在疫情下到內地拍攝《隱娘》，在14日的隔離中「躺平」回復原氣，她說：「好得意，呢14日就好似重返正常人生軌迹咁，每日都好有規律。」

結婚隨心即興

今年陸續有劇集出街以及再戰舞台劇，對於衝擊「視后」，智雯說：「獎項好被動，希望觀眾見到我哋嘅心血喺裏面。」「女人四十」的她不斷被外界催婚，問到是否要贏得視后才願嫁？她笑說：「又唔係，結婚一定會，但未有時間表，我哋兩個都好有默契、共識，自己係一個隨心嘅人，唔排除會即興㗎。」