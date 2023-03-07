張敬軒出發赴倫敦開騷　逾300歌迷送行場面墟冚

歌手張敬軒將於3月16日於英國倫敦Royal Albert Hall舉行三場《The Prime Classics Hins Live in London 張敬軒倫敦演唱會》，他更是首位於這個殿堂級場地舉行三場演唱會的華人歌手。昨晚（6日）軒仔出發飛往倫敦「備戰」，現場逾300名歌迷送行，場面墟冚。

向來嚴謹的軒仔這次跟團隊特意提前10日前往英國，可見他對這次演出十分重視，他說：「主要係適應時差，等自己狀態好啲。同埋能夠喺一個咁殿堂級嘅場地開演唱會，真係好榮幸。加上係第一次喺呢個場地表演，好多嘢都唔熟悉，所以自己同團隊早啲過嚟，希望所有嘢都好好準備，可以帶俾觀眾一次好好嘅音樂旅程。」而主辦方為隆重其事，亦特別book了世界級殿堂錄音室「The Church Studios」為今次演唱會進行綵排，英國天后Adele亦曾於「The Church」錄音。其實軒仔赴英前行程已經十分緊密，除了閉關式準備演唱會，又連續拍攝兩個廣告，難怪他笑說：「陣間上到機真係可以有覺好瞓。」

昨晚機場外早已聚集了軒仔的歌迷等候，當軒仔現身時，歌迷頓時歡呼尖叫。一向愛錫fans嘅軒仔得知歌迷已等候數小時，甫落車便跟他們簽名、合照，並謂：「好耐都冇見大家唔戴口罩個樣。」又多次表示：「多謝大家咁山長水遠嚟到。」有歌迷索性叫軒仔「帶埋我走」，軒仔就話：「但我啲行李已經爆晒啦喎，咁我要買個大啲嘅喼。」隨後他又跟站在另一邊的歌迷說：「嗰邊冇行人路呀，我過唔到嚟呀，唔好意思，多謝大家。」歌迷則大唱：「來讓我跟你走，流浪天邊海角⋯⋯」歌詞回應，聽得軒仔十分冧豬。除了送機，軒仔的香港官方歌迷會內更有超過500位歌迷，將由香港飛往倫敦支持軒仔，認真厲害。