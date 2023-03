由楊紫瓊主演的科幻動作片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)去年上映後大受歡迎,而影片好大機會於下周《奧斯卡金像獎》掃獎。而電影發行商A24最近就將片中43年戲服及道具捐出,並已於上月23日至今月2日進行拍賣,而全數將會捐作慈善用途,結果整個拍賣為3間慈善機構包括亞洲精神健康計劃、跨性別法律中心以及洗衣工人中心籌得55.57萬美元(約435萬港元)。

除了片中楊紫瓊、關繼威、許瑋倫以及珍美李寇蒂絲(Jamie Lee-Curtis)穿着的戲服有得拍賣之外,就連關繼威的「武器」腰包、「大廚」浣熊道具以及楊紫瓊在片中戴過的搞笑「香腸手指」都有得售,結果手指由買家以5.5萬美元(約4.3萬港元)投得!

另方面,繼《監製工會》、《美國導演工會》以及《演員工會》之後,《奇異女俠玩救宇宙》日前亦於《美國編劇工會獎》勇奪最佳原創劇本獎。此外,《奇》亦在同日舉行的《美國剪接工會獎》中獲頒最佳喜劇剪接獎。