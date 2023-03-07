係愛呀！賈靜雯趁老公生日發表愛的宣言

昨日（6日）是台灣男星修杰楷的40歲生日，比他年長9年的愛妻賈靜雯，在社交平台分享放閃照，而其中一張合照，背景是大廈外牆的廣告牌上，掛着公告修杰楷40歲的生日應援，賈靜雯說：「後面的背板是一群老男人的浪漫禮物，真的浪漫又好笑。」她寫下愛的宣言，說已到「不惑之年」的修杰楷是家中最重要的支柱：「出門旅行，朋友們都說，可以沒有我，但一定要有他，他的重要性就是如此。我忙碌，他可以1打2的帶小孩去旅行。他可以清冰箱滿足全家人的味蕾，重點，還很美味！我這些年可以如此幸運跟安心的去做我喜愛的工作都是因為他。因為他無限的支持，我才能繼續在我的工作領域發光發亮。因為他說～妳值得被大家喜愛跟看見。修先生，生日快樂，40是大壽，給你滿滿的驚喜跟祝福，你最好的禮物就是被全家大小及寵物包圍，這樣的愛是不是很滿足。」

至於修杰楷也有發文，說回頭看30歲至39歲的人生階段，改變及成長許多，更笑說自己正式成為大叔：「謝謝我最愛的老婆與三位小寶貝總是忍受我那很固執的教官個性。四十歲的生日願望第一個要送給我們家的大妞安久，到了青春期17歲的她，希望她可以很有勇氣的去接受所有事物的挑戰能夠快樂開心的過每一天你是最棒的。第二個願望還是希望健康平安順心快樂，這看似無聊的願望其實還真是一生都在追求的事情，很不容易，必須每年都希望。第三個願望就留給自己了，接下來四十開始也請多多指教了！」