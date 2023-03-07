平板賽艇易上手　海上輕鬆Chill住玩

如果你是水上活動新手，仍在遲疑玩咩好，不如試試近日流行的平板賽艇？

眨吓眼又到3月，炎炎夏日還會遠嗎？大家準備好出海玩水上活動未？若嫌Wakesurf難度太高、獨木舟太消耗體力、潛水要帶太多裝備，那不如考慮近年新興的平板賽艇（Board Rowing）？它比一般傳統賽艇浮力大，更易掌控，屬較入門級的水上運動。所以唔單止新手啱玩，連唔識游水的小朋友都可以在家長陪同下一齊玩。大家不妨趁夏天來臨前，先跟專家上堂，掌握技巧後與三五知己或一家大細一齊出海划艇，自然玩得安心又開心！

新手易入門

平板賽艇是由外國引入的新型水上活動，結合賽艇架和站立划槳滑浪板，望落艇身超闊，但其實組成部分可細拆為賽艇板、定水尾鰭、滑動艇架與座位、賽艇漿等，易攜易組裝。加上整項運動結合了直立板（SUP）和賽艇兩大元素，玩的時候只須用雙槳在左右兩邊划水，便能穩定艇身不易翻側，比起傳統賽艇更容易上手，也比獨木舟划得更快。

據「VESSEL發現號水上活動項目」負責人鄧荻教練指出，新手一般可以在1天（8小時）內學識點玩平板賽艇。訓練課程中，導師會先於陸上講解賽艇器材、動作和安全守則，介紹向前、向後、轉向及其他基本技巧；之後會帶學員到海邊實戰，學習上艇及保持艇隻穩定的技巧，再循序漸進學習於海上控制艇隻。當掌握了基本技巧之後，學員便可於近岸位置自由練習，然後在午後到近岸體驗小旅程，重複練習划艇動作，加強肌肉記憶。

鄧教練提醒大家下水前，必先穿上救生衣，並於上艇後把雙腳須放進腳包及整理快拆帶。他又詳細講解正確握漿方法：「拇指應壓向漿的頂端，而其餘4隻手則緊握漿柄，保持左手在上，右手在下便可。整個回漿次序是推手、壓身，然後再滑動漿架。拉漿時提手入水，蹬腿打開身軀，拉漿回到開始動作。」

突破怕水心理

即使你不懂游水，都可以放膽一試這項新興水上活動。今次的兩位受訪者張雅琪（Kelly）和李德豪（阿豪）一開始都不熟水性，但他們現已突破對水的恐懼，而且更擁有資格證書教人划艇。

阿豪是由平板賽艇開始接觸水上活動，然後才進一步玩傳統賽艇，現在的他對水上活動已更添信心。他說：「通過呢個活動認識到很多朋友，亦有機會在機構幫手教小朋友玩平板賽艇。見到自己的學生學識運動，覺得很開心很有成功感。而且自己玩開平板賽艇，始終都想更多人認識這項運動。」他透露偶爾會到西貢海域划艇，雖然浪較大卻更刺激，而且可以欣賞到更多美麗風景。

Kelly就愛熱鬧，跟朋友一同組隊學習平板賽艇。她說：「我們的計劃是到香港不同水域划艇，到目前為止已去過西貢斬竹灣、鹽田梓、荔枝荘等地。我自己就最歡西貢橋咀，因那裏有一條石路，當潮退時會浮現，出打卡一流。加上有士多補給，夏天時可以買雪糕食，感覺消暑又愜意。」

親友輕鬆齊齊玩

每艘平板賽艇最多可以乘坐兩個人，所以它不只是單人活動，還適合三五知己或一家大細一齊玩。位於觀塘海濱避風塘附近的「發現號」水上活動中心，提供1日（8小時）平板賽艇課程，不但設備齊全，更包括單人及雙人平板賽艇和站立划槳滑浪板，以及沖身設施；而且鄰近下水位置，參加者由活動中心把器材搬往浮台下水只需約2至3分鐘。中心將於4月23日舉辦全港首個平板賽艇節（由香港藝土民間和中國香港賽艇協會合辦，及由發展局起動九龍東辦事處支持），上完訓練又對個人划艇技術有信心的你，不妨參賽一試身手！

點止消閒娛樂咁簡單？

最重要是，平板賽艇不止是消閒娛樂，更是一項全身帶氧運動。當進行活動時，全身肌肉包括手腳、大腿、腹肌、背肌及人體中較強壯的四頭肌都會運用到，因此有助平均鍛鍊及加強肌肉發展。另外，划艇時為免撞到障礙物，需要經常轉頭往後看，所以變相同步提升觀察能力。加上此運動結合傳統賽艇動作和衝浪原理，進階者可以不同技術槳控速度，划出其他海域，展開長途一點的旅程，所以運動量又會增加，長遠來說有益身心。