劉浩龍榮升老闆計劃開騷　自爆緣分未到享受單身

歌手劉浩龍（師兄）今年成立工作室做老闆，推出頭炮新歌《沒人坐的梳化》。他透露新歌其實是四年前之作，但因疫情未有推出，為免浪費好兄弟兼作曲人側田的心血，於是他自掏腰包向舊公司買回歌曲版權，令作品得以面世。雖然歌曲是情歌，但師兄自言獻唱時未有憶起前度，反而想起跟舊公司及舊同事的8年感情，分外感觸。至於未來工作大計，他稱會推出其他作品再輯錄成概念EP，並計劃11月舉行個唱。

入行多年的師兄自認心中仍有團火，希望再有代表作：「我覺得呢首歌會得，我好耐冇唱情歌，之前做咗啲好玩嘅歌，但觀眾並唔係好受落。」講到現時樂壇是年輕人世界，作為前輩的他認為最重要是共融：「好想做自己鍾意嘅歌，相信我嘅樂迷仍然喺度，未認識我嘅新一代，可以靠佢哋嘅父母介紹，音樂無分年齡界限。（有冇邊個新歌手想合作？）暫時未有呢個想法，不過之前同JW（王灝兒）喺其他方面合作過，幾欣賞佢嘅歌，可以諗吓同佢合唱。」由歌手變成老闆，問到用錢會否特別手緊？他坦言：「睇情況，唔會先駛未來錢，今次MV用有限資源用心去做。（會慳使費？）咁又唔會，識使錢先會識賺錢。其實我公司只有幾個員工，壓力唔算大。」

至於感情方面，單身多年的師兄否認為工作而不拍拖：「唔關事，感情隨緣，不過公司真係好多嘢要處理，而且我嘅生活圈子好窄，咁多年識到嘅新朋友只有三個，就係陳奕迅個女、黃依汶個仔同Yumiko個女，緣分未到，依家養住女同事先，因為全公司都係女人。」他不諱言此時此刻比起拍拖，更享受單身：「拍拖要搵一個相處同溝通得好好嘅人，我唔拍拖係唔想花時間去識一個新人，仲要去溝通同了解，睇吓磨唔磨合到，我同自己磨合得好好，覺得自己一個人好舒服。」

髮型：Jay Yeung@The edge salon academy

化妝：KeiKei Ng

服裝：sacaiofficial