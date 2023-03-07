男神蒲頭！尊尼特普坐直昇機空降古董店掃貨

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）自去年與影星前妻安芭赫德（Amber Heard）在法庭開戰後甚少作公開露面，近日他就現身古董店掃貨。

據知尊尼上周五下午然乘坐直昇機去英國林肯郡Hemswell Cliff一間古董店睇古董，令店員 十分驚喜！雖然尊尼出名疊水，但據知他在店內狂掃減價古董結他。有指他今次之行是由古董店以及與他合作過的知名Pinewood錄音室共同安排，為了保持低調，古董店的老闆事前並未有通知員工尊尼將出現。事後古董店的社交網亦有放尊尼幫襯時的照片，冇見一排的尊尼似乎暴脹了不少！

而古董店闆接受傳媒訪問時就大讚尊尼「好貼地」，並透露尊尼在店內有試彈幾支結他，亦有向他提及去年離世的結他手好友Jeff Beck。而據老闆講尊尼買了好多物品，包括3支結他、畫架、辦公室椅、幾張照片、海報、繪畫套裝以及為自己大宅裝飾的物品，其中最古怪就是有骷髏頭裝飾的花樽。

另方面，尊尼將透過倫敦一畫廊發售四張他繪畫名為「朋友與英雄II」的名人頭像油畫，其中包括已故好友希夫烈格（Heath Ledger）、已故男星里華馮力士（River Phoenix ）以及已故「雷鬼王」Bob Marley等。而每張作品都有尊尼的親筆簽名，每張售價為21,000美元。