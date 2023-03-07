升級美酒佳餚　迷「醉」體驗

隨住解除口罩令，市民有望「正常生活」，很多人都想開支酒慶祝。美酒和美食一向密不可分，歎酒的同時，配上好食材和菜式，頓時為盛宴錦上添花。

印度菜金禧創意

在香港有半世紀歷史、Silver Oak Group旗下的米芝蓮指南先鋒餐飲經典的爵樂印度餐廳（Gaylord Indian Restaurant）為慶祝餐廳踏入50年金禧，於3月13日起限定6個月帶來印度菜傳奇名廚Sanjeev Kapoor創作的「金禧嚐味菜單」及廚藝表演外，還有特意由集團調酒師Vincent Chue設計的3款「金禧雞尾酒」，分別自家浸泡的氈酒「RUKMAMAYA」（意指：以金打造）；又有用上金粉的氣泡雞尾酒「ROSE-ROYALE」；以及以煙熏波本威士忌及印度冧酒炮製的「OLDIE GOLDIE」。

西班牙火腿配雪利酒

西班牙伊比利亞黑毛豬一向高質，新蒲崗Pata Negra House Group 黑毛豬室內火腿窖藏近日推出的升級版「The Iberico Ham Cellar」尊貴體驗，客人先參觀品鑒房，享用多款手工芝士、煙熏風乾牛肉和西班牙橄欖油油浸鳳尾魚配 Cristal 番茄水晶麵包等，之後前往室內火腿窖，享用5種不同等級黑毛豬火腿配西班牙雪利酒的配對，如A5等級火腿配經氧化陳年的Oloroso，餘韻悠長。A4等級部位富果香，和Amontillado拼配，入口順滑。富咬口的A3等級，配生物陳年法熟成的 Fino，帶出堅果的甜味。至於高達 62% 油酸脂肪含量的 Rubio Dorado 黃金火腿配罕有限量的75 年 Montearruit Amontillado Viejísimo 雪利酒，可謂完美配搭。最後來到開放式私人廚房，品嘗8道精緻料理包括地中海野生藍鰭吞拿魚他他、魚子醬配雪利醋酸忌廉和迷你薄餅、黑毛豬豬肉火腿意式雲吞配黑松露濃湯、巴斯克頂級肉眼牛扒佐紅椒釀黑毛豬火腿粒及蘑菇，最後以西班牙香梨雪葩配雪利酒作結，肚皮大滿足。

多款美酒配中菜

每款酒類各有特色，想一次過試多幾款，都沒有問題。香港JW萬豪酒店星級中菜廳萬豪金殿於3月6日開始推出8道菜品酒嘗味菜單，頭盤是紫蘇魷花、鮮竹魷餅配春季氣泡清酒，微酸的酒體和魷魚非常夾。第二道菜藤椒酸菜鷹䱽配柔滑的法國白酒，其果香和煙熏礦物味，和濃郁的魚油相配，令人印象難忘。至於加鴨湯烹調的花膠一口凍，加入子薑和黑醋珠，令味蕾變得清新，再繼續餘下的品味之旅。惹味的乳香芝士龍蝦配芳香的法國白酒，酒中的梨子和柑橘香氣和龍蝦互相配合。較特別的是以橙酒配珊瑚貓耳朵，酒內的烤乾果和煙熏氣息，和清新的海鮮菜配合得剛好。最後以甜品或雞尾酒配甜品，令人回味。

靈活配搭

每個人的味覺都各有不同，按自己喜好拼配最好不過。尖沙咀The Mira Hong Kong法日星級餐廳WHISK逢星期二及四出全新的2人享用OMA-SAKE清酒饕宴，菜式包括燒蠔配黑炭鮮奶及日本南瓜、日本小貝柱作頭盤，主菜有多款選擇，包括鴿甫伴烤烘黑莓、慢煮爐魚或炙燒和牛，客人亦可加錢選鵝肝和牛作主菜，最後以法式Amaou士多啤梨漂浮雪島甜點作結，套餐會配特選清酒1瓶，客人可選菊咲特撰或瀧澤特釀，和朋友分享最開心。加指定價錢，還可升級至其他指定清酒。於指定網站提早預訂，除可享免加一醉人優惠，靈活多變。

得獎清酒

百搭的清酒，配日本菜最是完美。中環高級日本料理ODDS由現時至4月，和清酒品牌HEAVEN SAKE合作推出5道菜極致配酒餐單體驗，這個清酒品牌曾於不同的比賽中獲得最佳清酒的美譽，是次選用3個系列的清酒來配菜。前菜北海道海膽粟米慕絲配清新有花香的Label Bleu純米吟釀，突出食材的層次感。鐵板甘鯛魚配乾身的Label Orange純米大吟釀，和魚肉一起品嘗，帶出旨味。主菜可揀日本佐賀和牛薄燒三件或佐賀和牛，配Label Noir純米大吟釀，可中和肉的油膩，讓和牛的味道更加出色，想試要把握機會。