亞洲女神襲時裝周！光希Hyein＠NewJeans同場睇騷

「巴黎時裝周」將於今日舉行最後一日，而昨日舉行的時裝騷就吸引了一眾亞洲紅星出席！

除了內地兩大女星劉亦菲及周冬雨之外，木村拓哉千金光希未受父母的婚變傳聞影響，以型格打扮心情靚靚出席，星媽工藤靜香亦一如以往貼身同行。對於近日婚變風波，有知情人士透露靜香並冇偷食，她多年來的夢想是與2名女兒移居海外，故再會舊愛YOSHIKI，也只是向長居洛杉磯兼在美國音樂界具有人脈的YOSHIKI尋求建議，協助日後女兒在當地發展。而在3日女兒節時，木村拓哉在社交網限時動態貼出拿著桃花的自拍照，不久靜香也甫出老公買的桃花，間接粉碎婚變傳言。

而亞洲代表還有韓國人氣女團NewJeans成員Hyein以及「滑雪女神」谷愛淩等。此外，兩代「蜘蛛女」Zendaya與愛瑪史東（Emma Stone）都有難得同場出席，其中Zendaya現身時被大批傳媒圍。而兩位「邦女郎」Ana de Armas和賽多克斯（Lea Seydoux）亦難得在時裝騷重聚。

另方面，奧斯卡金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）的子女Levi和Vida McConaughey昨日亦與母親Camila Alves驚喜現身時裝周，子女已長大成人，生得與父母十足十「餅印」！除了馬修老婆仔女之外，同場還有加拿大搖滾天后Avril Lavigne以及荷里活女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）等，其中Avril同晚出席一品牌派對時更被首次影到與緋聞男友歌手Tyga咀嘴及拖手證實戀情！