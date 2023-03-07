東冲有料到：「STYLE Bangkok」回歸！

由泰國國際貿易促進部（DITP）、商務部和泰國貿易委員會聯合舉辦的STYLE Bangkok 2023，有逾1,000個展位在QSNCC展示新系列和設計。（胡慧冲提供）

很高興見到泰國曼谷又有新活動舉行，所講的是由泰國國際貿易促進部（DITP）、商務部和泰國貿易委員會聯合舉辦的一個以亞洲領先生活方式和時尚貿易作為主題的展覽會，名為STYLE Bangkok 2023。

其實基本上泰國每年都會由有關部門舉辦類似的展覽會，但疫情期間停辦了數屆，今次重新舉辦估計應該會更大型、更吸引。展覽旨在重新定義生活方式和時尚產業，以及塑造泰國和時尚產業未來的可持續發展趨勢。

這次STYLE Bangkok第六屆時裝秀也於3月22日至26日在詩麗吉王后國家會議中心（Queen Sirikit National Convention Center，簡稱QSNCC）舉行。屆時將會有400多個泰國和國際品牌、超過1,000個展位在QSNCC的1至4號館展示新系列和設計，當中包括有家具、禮物、家居裝飾、家庭用品及時尚產品。

以往自己也曾在這類展覽中買了一些很獨家和有趣的泰國設計產品，既有名師出品、也有新進設計師的巧作，價錢也不算離地，當中甚至有精巧細雕的擺設，令人眼前一亮。特別是在「藝術區」，展示街頭藝術家與企業之間的合作，為藝術愛好者帶來新刺激及收藏品。交易日將於3月22日至24日10:00am~6:00pm舉行。並於3月25日至26日10:00am~9:00pm對公眾開放。想了解更多資訊，可以click入 www.stylebangkokfair.com, IG/Facebook : STYLE Bangkok Fair，這個期間前來泰國曼谷，不妨去見識一下從未見過的Amazing Thailand產品。

胡慧冲