【短線旅遊】打卡《奔跑吧》！橫琴喪玩「VR體感」電影遊戲

位於珠海橫琴創新方內的「獅門娛樂天地」，曾是中國浙江衛視王牌節目《奔跑吧》取景地，亦是全球首座獅門影業國際電影主題樂園，它以6部著名美國荷里活電影為主題，結合VR、AR、動態捕捉、裸眼3D等高端娛樂技術，設置出多個令人驚喜的體感遊戲，當中包括：

暮光之城．午夜追逐

這個是以電影《吸血新世紀》（港譯）為主題設計而成的遊戲，能多人同時互動VR電單車模擬騎乘體驗，它榮獲了2020年度「TEA世界主題娛樂協會」最佳遊戲裝置獎，玩者是可騎上真實的越野電單車，並戴上VR眼鏡，在昏暗叢林中高速追逐及閃避攻擊，既刺激又膽戰心驚。

暮光之城．貝拉探秘

同樣是以電影《吸血新世紀》（港譯）為主題的360度騎乘體驗遊戲，玩者要坐上貝拉的貨卡車進入叢林，配合裸眼3D畫面和營幕，沿着長達116米的軌道，體驗電影還原出來的聲、光、電、霧效果，是令人難忘的全方位高度沉浸式遊戲，而且老少咸宜。

飢餓遊戲．極速追擊

玩者只要戴上3D眼鏡，坐進3D模擬艙便能進到電影《飢餓遊戲》世界，體驗海陸空的挑戰，而它亦是亞洲首個遊樂設施可讓玩者於同一空間，同時能玩戰車及戰機，兩種不同的模擬體驗。

神戰：權力之眼．永恒之戰

它是以電影《埃及神戰》（港譯）為主題設計的VR過山車遊戲，玩者只要戴上VR眼鏡並坐上過山車，便可進到電影中的古埃及世界冒險，並在總長358米的旅途上，切身感受每秒10米的衝刺刺激感，而它亦是全球首個以VR技術為本的室內過山車，可試看感覺是否不一樣。

分歧者．膽量VR體驗

這個也是以VR技術，讓大家進入電影《分歧者·異類叛逃》（港譯）中的世界，遊戲會讓兩名玩者同時走進驚險重重的迷宮世界，在高樓大廈間走獨木橋，考驗你的身手和膽識，也會走進荒野闖機關，在漆黑中尋找生路，提升你的勇氣。

分歧者．深谷勇者挑戰

這個是亞洲最大的室內攀爬繩索陣，第一層離地高度1.5米，第二層更高5.5米，走進當中可挑戰合共48個挑戰站，包括最高難度的攀爬障礙。

驚天盜魔團．翁氏魔術專門店

場中還有還原了電影《非常盜2》（港譯）中的澳門夜色，以及重現電影中周杰倫經營的魔術店，也配合他們的近距離魔術表演。相信這裏足夠你全家玩足整天。

獅門娛樂天地

網址：www.lewhengqin.com