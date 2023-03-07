雲浩影興奮飛巴黎睇時裝騷：有種行紅地氈嘅感覺！

歌手雲浩影（Cloud）日前獲邀飛法國巴黎，出席日本時尚設計品牌的秋冬系列時裝騷。首次踏足時裝周，她自言心情興奮又開心，就連出發前腰痛都可拋諸腦後，望自己都可以擁有一場如時裝秀般令人震撼的音樂會。Cloud在時裝周以黑色春夏最新系列亮相，她說：「今次係我人生第一次去巴黎，亦係第一次去時裝周見識，有機會睇時裝秀，係一個難能可貴嘅機會，感到好幸運。出發前我做咗啲功課。」

作爲樂壇實力女新人，Cloud在時尚方面也具個人獨特魅力，坦言珍惜這次出席時裝周的機會，但料出發前一度擔心腰傷影響行程：「唔好彩扭傷腰，即刻去針灸，敷住藥上機。幸好到埗後好番好多，多謝身邊所有人協助令事情順利。一落機立即拍OOTD（當天穿搭），室內和戶外都有，進行順利。」翌日一早起身扮靚靚出席睇騷的她說：「避免塞車遲到，我早上7點開始整妝，到場後遇到好多街拍攝影師，被影咗好多相，佢哋喺社交網 tag番我，影得好靚，好開心。現場有好多攝影師，閃光燈不停閃，有種行紅地氈嘅感覺。入場後就好緊張，見到好多靚人，大家都着得好靚。我個心有啲『小鹿蹦蹦跳』，開心嘅緊張，仲有啲忐忑，唔知自己點樣可以做得更好。」

由於門票有限，她的團隊未能全數入場，完場後她向沒有入場的隊友分享，講足成個車程。她說：「好震撼，好好睇，所有嘢都好和諧、協調和流暢。好希望將來自己嘅演唱會都會帶畀大家呢個感覺。今次巴黎之旅好開心同幸運，好感激我嘅人生有呢一頁。」