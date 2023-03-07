本日日本：姆明主題公園　春日點只賞花咁簡單

賞花可算係春日的指定動作，日本各地的主題公園亦紛紛推出跟花相關的活動吸引訪客。其中位於埼玉縣飯能市的姆明主題公園Moomin Valley Park，除了能親身體驗《小肥肥一族》的世界觀外，即日至4月23日園區正舉行期間限定的春季活動Spring Festival，除了可欣賞到公園內湖濱姆明谷地區的粉蝶花及毛茛等春季盛開花卉及繽紛布置外，更有於《小》中登場的植物學家希米倫趁這次活動加入成為公園的新成員，他會不時在園區出現，大家記得把握和他影合照的機會，並索取活動期間派發的紀念貼紙！與此同時，公園推出Hemulen's academy工作坊，由活躍於飯能地區的野鳥會成員擔任嚮導，讓遊客探索和觀察棲息在公園內的各種植物和生物，並嘗試製作花冠和和紙，實行邊玩邊學。在活動期間亦有以姆明和朋友們作圖案的原創特色手提袋、連帽衫和糖果等限量商品發售，公園入口附近的Lettura Lounge亦會將推出意大利粉和肉類菜餚的新菜單（預定於4月發布），並可在咖啡廳和商店買到華麗的花卉圖案甜品。