唐詩詠「拱橋」盡顯驚人腰力　劉穎鏇獲封「性感打女」

由唐詩詠、馬國明、林子善及劉穎鏇（Tiffany）等主演的無綫新劇《隱形戰隊》昨晚（6日）首播，Tiffany登場相當具氣勢，她邊跑邊拋外套，飛身雙膝貼地向前滑動的同時，一個箭步已將目標箍緊及制服罪犯，打得又睇得的Tiffany更獲封新一代「性感打女」。至於詩詠一招單腳企「拱橋」，亦是吸睛非常，兼盡顯驚人腰力。

Tiffany受訪時透露「跣膝」動作是臨時加插，並笑指當初充滿期待：「嗰場戲我哋拍到中午時已經非常熱，嗰日太陽好猛，而當我知道有呢個動作時，初頭係好興奮嘅，因為我以前打開波，有時都需要跣住去救波，呢個動作我都熟悉嘅，武指仲畀咗兩個護膝畀我。」Tiffany補充指整個動作難度不在「跣膝」，而是角度及各方面的配合：「嗰刻最難係每次停低都係停啱同一個位，同埋捉住個犯又揈開佢個力度應該點掌握，嗰一下總共拍咗32次。」除了正式拍攝，Tiffany不用埋位時都有反覆練習相關動作：「由最初頭覺得好得意，最尾係變咗不斷諗點樣可以做啱件事，又要顧埋面部表情，都拍咗好耐，我嗰一刻已經完全忘記咗時間。」她又感激副武指周穎箖。

另外，林子善在劇中的角色因膝頭中槍而慘被截肢，無論活動能力或是職場生涯均因而大受影響。每次子善出場都十分催淚，無論是趷腳還是雙手配合動作均相當像真，子善截肢後嘴唇發白、臉如死灰般躺在床上的一幕，更是讓人心痛。談到飾演截肢角色，子善透露是因太長時間投入角色，以致拍畢後一時三刻未能完全「戒掉」趷腳習慣：「我有幾次趕搭車，我跑跑吓都留意到自己不自覺趷腳，因為嗰三、四個月每日開工好長時間，習慣咗趷腳。後尾拍完套劇個零月，耐唔耐都仲會有少少趷腳，我老婆都問我做乜趷腳，我都係佢問先知自己趷咗。」他又坦言事前做足功課及角色分析：「有上網睇截咗肢嘅人點行動同生活，因為我個角色係截咗肢，直情冇咗一大半嘅腳，所以演戲時要好清楚自己個動作，擺嘅腳位要好清晰，要知道自己有啲咩動作做唔到，再去同導演溝通。」