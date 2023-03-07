周杰倫港騷加場　黃牛飛炒貴3倍

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》將於5月5日假中環海濱活動空間舉行一連7場演唱會，主辦單位公告，加場5月10日。由於疫情放緩，政府放寬入場人數至100%，尚有少量6場門票亦同發放。

等了周杰倫多時，香港站演唱會一落實，讓歌迷非常之雀躍，由於長期持有門票的觀眾數量眾多，並且有部分來自海外朋友，主辦單位為歌迷再度延長舊票登記換票手續至3月14日。 希望持有舊票的歌迷朋友，盡快到主辦單位網站進行登記換領新票手續，如逾期仍未登記的持票者只能申請退款，敬請大家見諒。

此外，最近發現網上假飛及炒賣的問題嚴重，呼籲歌迷千萬勿循不法途徑購買門票，大會亦收到眾多求助電話，對於有苦主於不名來歷的網站購票，被騙達2、3萬元感愛莫能助，亦有人向大會提供不明來歷的換票電郵，目的只是兜售炒價飛，每張比原價貴2、3倍。大會發言人表示，登記換領電郵不等同門票，大會敬請歌迷千萬不要誤信非官方的票務。

據知，永遠一票難求的周杰倫演唱會，外間出現大量黃牛票反收購，於二手網站發現「收票」的Post ，用1倍或以上價錢，向長期持有的歌迷收購門票，不少歌迷惘上討論：「周杰倫真心勁，演唱會票竟然等同股票，張飛持有3年，升值1倍以上。」「等咗3年呀，再升2倍都唔賣」及「升2倍我即放」，可見周杰倫吸引力依然強勁。