吳兆麟最怕儀式感　麥惠琪預告化身兔女郎

藝人黃紫恩、吳兆麟（Alan）、胡敏芝、麥惠琪及文頌男主持的J2清談節目《不正常愛情研究所》，最新一集以「男士的理想慶祝活動」為主題。當問到甚麼是「男人最痛」時，文頌男覺得無窮盡的慶祝才是男人最驚，Alan坦言被女士的「儀式感」嚇怕，似乎甚於「戴綠帽」。他提到特別是情人節的儀式感最令人吃不消︰「男仔最怕女仔儀式感，要慶祝呢樣、慶祝嗰樣，我唔係搞活動啲PR，邊度搵個儀式感畀你呀。總之情人節你就要送嘢，就係頭痕嘅地方，都唔知邊度訂餐廳、送啲乜嘢。對男人嚟講，情人節好似考試咁。」他指無拖拍比較寂寞，所以好多時情人節都選擇返工，當有女朋友時情人節要使好多錢，笑言:「有女朋友銀包出血、冇女朋友就心靈出血。」

講到3月14白色情人節，麥惠琪自言有次情人節，主動提出跟男友媽咪一齊過，她解釋話︰「嗰年情人節前，啱啱男友爹哋唔喺度，所以提出同伯母一齊過。男友之後好感動多謝我。」至於今年她已擬定當日大計：「嗰日會同佢食餐飯，訂間酒店去泳池Chill吓飲嘢，跟住返房休息。」她透露會準備一件性感衫仔，給男友派福利，又預告會配合今年生肖，化身性感兔女郎出現。