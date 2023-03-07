國產新貴手機　創意爆燈！

數年前智能手機一味鬥規格，但自從國內廠商冒起，智能手機愈來愈多特別功能，今次就搵大家找來幾部！

直播提詞

Xiaomi 13 Lite雖然沒有同門Xiaomi 13及13 Pro的Leica鏡頭加持，但影相一啲都唔弱。首先它配備了5,000萬像素廣角、800萬像素超廣角及800萬像素超廣角鏡頭，數字上比起主流高階機毫不遜色。其次是它坐擁雙前置鏡頭，分別是3,200萬像素超廣角及800萬像素景深鏡頭，支援100度視野，還能呈現自然的散景效果。

手機同時提供多個有趣功能，例如超廣角前置鏡頭可智能偵測畫面內人數，然後切換不同變焦，保證人人可以入鏡！此外還有自拍變焦、化妝鏡和自拍柔光燈等照顧Selfie需要。針對Vlogger，它特設直播提詞神器，錄影時逐行顯示台詞，並可調整文稿大小和速度，拍片讀稿自然更加流暢。其他規格包括6.55吋120Hz AMOLED屏幕、S7 Gen 1晶片、4,500mAh 67W快充電池等。

超級音量

OPPO A78 5G配備5,000萬像素主相機、200萬像素自拍和800萬像素前置鏡頭，其108MP圖像軟件算法可將圖像分辨率提高至108MP，清晰度較一般5,000萬像素鏡頭更高。它另具備一系列智能成像功能，如人像AI修飾、場景AI增強和超級夜間模式，毋須任何繁複設定就影到靚相。影音功能方面，6.56吋HD+屏幕具有AI護眼模式，喇叭則支援超級音量，啟動後音量爆升至200％，嘈雜的環境中也聽到清晰聲音。此機還搭載MediaTek 6833處理器及5,000mAh電池，後者可在67分鐘內充滿。

億萬攝像

Huawei nova 10青春版最大特色是定價便宜卻擁有1.08億像素主鏡頭，背後9合1像素融合技術令畫面細節飽滿呈現。另外它仲有800萬像廣角、200萬像景深及200萬像微距鏡頭，前置鏡亦有1,600萬像素，規格不俗。屏幕邊框只有1.05mm，加上開孔前鏡，令它擁有6.78吋全視屏，美中不足是刷新率只有90Hz。處理器用上Snapdragon 680，4,000mAh對應66W閃充。