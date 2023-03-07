傅嘉莉公開保養心得　謹記早睡早起

藝人傅嘉莉（Kelly）在邵氏劇集《廉政狙擊》中雖然只客串4集，但成功突圍，在內地及香港引起很大回響，她與黃智賢（Ben）對峙的一幕在無綫官方社交網重播後反應熱烈，2日勁吸近40萬點擊，網民留言大讚Kelly身形完美及演技有進步。

Kelly在劇中最後失足跌落山慘死，談到山坡戲一幕，Kelly憶述由於當日在大帽山拍攝時相當大霧，所以全程途中，不但髮型難以連戲，情緒亦斷斷續續，幸好最後順利完成：「我哋好多次因為朦到拍唔到，鏡頭直頭見唔到我同阿Ben個樣，我哋要偷陽光拍。嗰場係我嘅煞科戲，我其實好緊張，無奈天氣令到我不斷講一句嘢就要Cut機，搞到頭髮都塌晒唔連戲，但又反而多咗份滄桑淒美感。」Kelly感激替身師傅的瞓身演出。對於網民對其演技正評，Kelly坦言很開心，一直很喜歡演戲的她希望之後再有突破。談到保養心得，她指除了每天堅持做運動及多飲滋潤湯水外，並要謹記早睡早起：「自從讀咗珠寶鑑證課程，佢係一個英國國際認可嘅鑑證師課程，呢一、兩年我早睡早起咗，否則記性冇咁好。」

至於Ben亦同樣贏盡讚賞，單以簡單數句對白及別具張力的眼神，已將氣氛推向緊張，網民讚愈來愈有戲之餘，又指他「奸得嚟有型有款」。談到角色入屋，Ben謙稱要多謝導演的信任，又稱為了配合角色髮型刻意減肥：「初初試造型時，造型師想我有啲白頭髮，當時我就諗既然係咁不如剪短晒佢，但咁樣塊臉一肥就好覺，所以要減吓。造型出咗嚟大家都鍾意，感謝造型師每次開工都花兩小時幫我整頭同化妝。」