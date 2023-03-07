Q：本人19歲，由於在小學時用了錯誤的自慰方式，將陰莖壓制在身體下方及磨蹭床板來達到高潮，這惡習已養成10年。直到現在才發現長時間積累陋習而犯下嚴重錯誤，已停止磨蹭床板行為，用較正常的方法自娛，但卻不夠達致高潮。請問如果要改掉這個陋習，是否該選擇禁慾，連用手刺激陰莖的動作都不要做，還是平常斟酌時間慢慢練習？如果是後者，應該要如何練習？除上述問題，陰莖屬於包莖，尚未進行環切手術，請問綜合以上情況，目前透過活塞式無法高潮，是否與包莖、對龜頭刺激過少有關？

一位大學生

A：所謂學壞三天、學好三年，欲糾正十年陋習，又豈能單靠十來八天的節制而輕易轉變過來？若想提升敏感度，必然要求充分的時間、耐性和節制力，好讓身體能體驗一種新的刺激模式並漸漸適應。但由於此種新模式屬於非壓迫、非擠捏、輕力慢速形式，身體未必可以在短時間內成功過渡。

閣下提出設立禁慾期和慢慢練習適應，兩者皆可，分別在於，前者以絕對規訓形式徹底去除過往的錯誤性認知；後者則較溫和，但所需時日卻較長。惟兩者均須當事人付出決心，不受誘惑而重蹈覆轍。

至於包莖問題，它令龜頭長期被覆蓋，處於「不見光」、「非外露」狀態，敏感度或多或少打了折扣。閣下可趁就學期間，時間安排上較彈性，考慮以手術去恢復包皮形態，既能全面改善性衞生，又可調整敏感度，及早為未來人生階段作好準備，迎接伴侶性福。

李偉儀