Kayla Kayden 脫星變網紅

脫星密密演，貌似豬籠入水，實情又係點？身為天后級脫星嘅Kayla Kayden就話畀大家知，拍四仔搵得唔算多，事關作品幾賣得都好，始終唔係一個人袋晒啲錢，反而做網紅，收入更加可觀呢！

巨乳吸睛

隨住網絡會員制平台嘅興起，為有意靠成人影片吸金嘅女郎提供咗一個低門檻嘅入行機會，而對於人氣脫星嚟講，簡直係黃金機會！唔係吹水，來自美國紐約嘅Kayla Kayden就有辦你睇。

早喺2014年已經為成人雜誌拍攝全裸寫真嘅Kayla，憑住青春靚樣加32DD巨乳一舉成名，之後佢食住個勢，喺嗰年夏天同著名四仔片廠Brazzers簽訂專屬合約，推出多套銷量勁爆嘅人氣作品。另外，擁有意大利血統嘅Kayla，因為識得講西班牙話，人氣勁到去歐洲，除咗為當地多本成人雜誌拍攝全裸寫真，仲曾經為多間歐洲四仔片廠演出。

輕鬆吸金

身為四仔界嘅天后級脫星，Kayla呢幾年大幅減產，令人以為佢想離開脫星行列，但原來一直有經營網上社交帳號嘅佢，喺前年開設OnlyFans帳號，為會員提供私人製作嘅全裸寫真，同埋辣度唔比四仔遜色嘅成人影片。由於Kayla擁有超強人氣，所以有大量網友追隨，喺Twitter有超過53萬粉絲支持，而OnlyFans嘅會員亦超過44萬人，加上後者要每個月都課金，為佢帶嚟相當可觀嘅收入，甚至比佢演四仔所得仲要多！Kayla坦言，當年做四仔脫星係名副其實日做夜做，仲要出國演出兼排檔期，相比之下，家陣只須留守位於紐約嘅屋企，每個月演幾套短片，再加埋同會員限時直播就搵到錢，真係輕鬆好多。