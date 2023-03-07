佘詩曼自揭單身多年真相　演戲專業態度獲高海寧激讚

視后佘詩曼（阿佘）回巢拍攝無綫新劇《NEWS新聞女王》，令到網民好期待，劇集已正式開工，一眾演員進行拍攝前嘅圍讀，女主角阿佘於劇中飾演新聞主播，望落佢無論外形定係心理質素望，都已經準備就緒，就連有份參與演出嘅高海寧都對阿佘嘅專業能力讚不絕口！

高海寧於直播中話：「阿佘好專業，佢嘅專業態度係令你覺得自己都要唔畀心機去演。譬如我哋嗰日去圍讀，同埋一齊去上堂，佢已經一早準備好髮型，個妝亦準備好，之後佢去到現場，佢就望吓自己個妝自己個髮型，或者係坐喺主播台前面，佢所有嘢都同個角色一樣，唔似嘅地方佢係會即刻再調整，佢已經喺屋企練習緊主播啲語氣啊！」佢表示同阿佘唔算多對手戲，但佢就覺得可以從中觀摩對方的演技，已經令自己獲益良多，對自身演技都有一定幫助添！

另外，依家單身嘅阿佘最近於綜藝節目《無限超越班》中，提及過往嘅愛情，以及分享遺憾嘅事，佢表示：「遺憾的愛情肯定有的，本來演員開開心心的談戀愛是可以的，但是有時候吵架就會影響我的情緒，演員每天都是用情緒來工作，所以我試過一兩次就是不開心的時候會很影響我的工作狀態，我就不喜歡那種感覺。後來就拒絕了很多很多愛情，我選擇了我的工作，因為我喜歡演戲，但也公平，現在也開心，也OK，我就太愛這個演戲工作。」其實入行以來，阿佘最為人熟知嘅一段感情就係同陳浩民拍拖多年，可惜最終分手收場，雖然佢曾經都傳過唔少緋聞，不過最後都係無疾而終，所以至今仍然係單身。