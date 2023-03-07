艷福送埋嚟　玩到腳軟

師傅教落力不到不為財，做人千祈唔好坐定定等運到！不過有時坐喺屋企都會有艷福自動送上門，講緊嘅係日本AV界嘅「突擊訪問系列」作品，AV女優會失驚無神咁踩上素人男嘅屋企，仲要求合演床戲，真係艷福無邊呀！

另類獎賞

喺WANZ出品嘅《杭打中出突擊到訪》當中，有「平成巨乳怪物」之稱嘅佐山愛出名大波，亦係著名癡女，最近佢厭倦於玩弄男優，於是向素人男埋手。話咁快，就搵到幾個願意演出嘅素人男，愛妹上門之後就露出癡女本性，強迫對方啜玉腿，之後仲玩埋顏面騎乘，相當重口味！不過班素人男被佐山愛玩弄完之後，就可以得到「獎賞」，除咗享受到愛妹嘅胸夾招呼，更可放肆地中出收場，認真夠爽呀！

榨乾M男

S1推出嘅《葵司連續4小時緊急突擊3個M男的家》，講述葵司踩上3個M男嘅屋企，強迫對方同自己拍AV，雖然係冇心理準備，但係班M男見到咁出名又咁索嘅葵司，梗係唔會拒絕啦！而葵司知道佢哋全部都鍾意感受被玩弄嘅快感，亦唔會手下留情，除咗大玩拘束遊戲外，仲會出動不同嘅情趣玩具，令對方長期徘徊於洩與不洩之間，就算M男忍唔住一洩如注，葵司仍繼續施加刺激，誓要將佢哋榨乾為止！

招呼周到

片廠FALENO製作嘅《響應M男人的請求，突擊訪問SEX》，一香老師今次搵咗幾位願意拍AV嘅素人男，然後就踩上佢哋屋企拍攝。一香可以話有求必應，對方想享受陪浴，佢就會化身陪浴娘細心侍浴；如果想一齊睇AV，一香更會照住片中嘅情節去服侍對方；有人想一試被玩弄嘅滋味，香妹就更加唔會同佢客氣，出動埋震動玩具滿足其要求，認真夠晒招呼周到！

簡評

AV廠不時都會安排女優去到素人男優屋企嚟個突擊拍攝，雖然所講嘅素人男身份成疑，但係可以睇到女優跳出見慣嘅AV場景演出，都幾有新鮮感。喺今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意佐山愛主演嘅《杭打中出突擊到訪》，因為愛妹真係又白又大波，演出相當有魅力，仲將班素人男玩弄到呱呱大叫，充分將癡女本色發揮到淋漓盡致！