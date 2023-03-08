【是日通勝】

農曆二月十七

癸卯年 乙卯月 乙丑日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：會友、移徙、嫁娶

忌：栽種、除服、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：11、45、46

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

金牛座：財運旺，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

雙子座：事業運不錯，安守本分，就不會惹上麻煩。

巨蟹座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

獅子座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

處女座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

天秤座：留意身體發出的警號，感不適要盡快求醫。

天蠍座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

人馬座：心情低落卻無人了解，感覺如啞子吃黃蓮。

山羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

水瓶座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

雙魚座：幸運指數排第一，單身者可遇上真命天子。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 心情差

鼠：懂得為身邊的人着想，人品受到讚許。

牛：工作忙碌卻有滿足感，遇困難也不怕。

虎：不是真心話勿隨便說，以免惹上麻煩。

兔：做事果斷，行動力強，成功指日可待。

龍：工作運欠佳，保持冷靜可避免得罪人。

蛇：待人謙虛可贏得尊重，有利事業發展。

馬：受悲觀情緒影響，有可能遭小人陷害。

羊：是日沖煞，情緒不穩，做事三心二意。

猴：異性緣特別好，單身者要多應酬交際。

雞：經濟上得到身邊人支持，有意外收穫。

狗：面對競爭勿硬拚，要懂得向別人求助。

豬：用心聆聽別人意見，得着會比預期多！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年家宅運

中國傳統重視「家和萬事興」，配合兔年的適當方位及家居擺設，家庭和睦自然能提升整體家宅運。

2023癸卯兔年是非星飛臨東南方，是非星屬木，水又生木，避免住所東南方一帶放置綠色及藍色物品，以免催旺是非星，引發爭吵及是非；也應避免在東南方擺放水種植物及養魚。

今年東南方可以多使用紅色物品，又或裝上一盞紅燈長期亮着。如果睡房位於住所的東南方，也應避免用綠色或藍色的床上用品，有助減少是非爭吵。

如果家中大門面向東南方，代表今年是非星臨門，也較容易和家中成員出現口角，但不用擔憂，只要使用紅色的大門地氈，又或張貼紅色海報等，也可以減少糾紛。

飯廳是一家人用餐的區域，最好使用顏色柔和的圓形餐桌，有中國人團圓的意象；正方或長方形餐桌也是合適的工整設計，家人用餐時坐得舒適，有助打造輕鬆的空間，紓緩生活壓力，增進家人感情。

住所燈飾也不宜使用有銳利或尖角凸出的設計，和餐桌同樣道理，最好使用圓形的柔和燈飾，睡房也應避免尖角設計的燈管，同時採用暖色系的柔和燈光，增加家庭的溫暖感，有助家庭和諧。