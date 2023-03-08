Michael B. Jordan首次自導自演　大量致敬動漫元素

由史泰龍（Sylvester Stallone）的拳擊片《洛奇》（Rocky）系列延伸出來的《王者之後》（Creed）系列，已經推出第3集《洛奇系列：王者之後3》（Creed III），今次男主角Michael B. Jordan首次兼任導演，他在片中加入大量日本動漫元素，原來他是不折不扣的動漫迷！他表示：「我每日都會睇動畫。嗰啲影像係深印我腦海。所以當我做前期製作，編排緊動作場面時，我好自然就嘗試喺動漫度攞靈感。」

除了直接在男主角睡房加入高達模型、《雷朋三世》與《火影忍者》等海報作為致敬，他的動作場面亦參考了《火影忍者》與《龍珠Z》的經典同時互毆臉部畫面。他透露：「嗰拳係嚟自《火影忍者》入面鳴人與佐助對打嗰幕，但呢種畫面喺動畫都出現好多次，《龍珠Z》入面悟空與比達都試過。但對我嚟講，《王者之後3》係關於一對好兄弟嘅關係，所以鳴人與佐助係個靈感來源。戲入面Creed同Damian（Jonathan Majors飾）打嗰場要係勢均力敵，同埋係好情感濃烈，兩個男人係向對方坦露咗自己靈魂。嗰場嘅情感程度，背後嘅動機，兩人之間嘅情緒，都係我喺《火影忍者》嗰度偷師。」