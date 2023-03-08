張寶兒做完矯視睇清楚　考獲賽車牌片唔贏老公

張寶兒與老公袁偉豪一樣喜歡車，不時孖公仔偕好友到內地賽車，昨日更認真考牌，之後到其他賽車場比賽，男的夠狠，寶兒手車亦很辣，她笑說：「我都唔係差佢哋好遠咋！」

藝人袁偉豪與太太張寶兒、黃祥興疫情前不時到內地賽車，有次祥興帶隊到深圳，寶兒更於女子組奪冠，絕對是女車手一名！他們一行數人到珠海考賽車牌，寶兒手車好辣，絕不遜一眾男士，她接受東網獨家訪問時說：「已經考咗個小型賽車牌，因為澳門有啲場要有牌先可以參賽，所以我哋考咗筆試同路試。依家小型賽車好專業，已經係一項運動，有佢嘅規矩。大家好耐冇上去玩，幾年後嘅今日揸車感覺好唔同，可能因為做咗矯視，視力好咗，之前賽咗幾多個圈都未必睇到，依家就睇得好清楚。」

黃祥興玩得認真

以往賽車分男、女作賽，但昨日只有寶兒一位女將，她說：「考試嗰架80cc唔係好快。（有冇試過快過老公同祥興？）咁梗係佢哋贏啦！但我都唔差得好遠，OK㗎！可能我輕啲，如果坐埋同一馬力嘅車，可能會快過佢哋！不過我唔敢，佢哋啲男仔好激，好搏命！」

至於祥興受訪時表示很開心：「終於開番關，大家都想認真啲玩，攞番個證，都好耐冇玩喇！大家都鍾意賽車感覺，呢樣嘢惟有喺賽車場先搵到，尋日同啲專業車手比試，非常好玩，希望遲啲香港都有得玩啦！」