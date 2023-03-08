東方日報C1：娜扎成龍譜爺孫戀　網民踩到盡

「新疆四美」之一娜扎近日走出小三陰霾，再次投入戲劇世界接拍成龍的新片，銳意被捧成「金喜善2.0」，2人片中有談情戲份。網民一面倒狂踩，指現年68歲的成龍與30歲的娜扎，雙方年齡差距38歲，對這段「爺孫戀」CP極為反感！

內地90後花旦娜扎去年捲入小三風波，被指介入小花張天愛與男星徐開聘的戀情，因而被網民連番狙擊。娜扎與徐開聘疑合作劇集《戀戀紅塵》時撻着，事件為她帶來陰影，此後鮮有接拍影視作品，反而轉攻綜藝節目，除了參與真人騷及現身跨年晚會，今年初又在大型活動上獻Sing。

在影視圈消失了一陣子的她，上月底終宣告「復出」，參與成龍新片《傳說》在新疆昭蘇縣舉行的開機儀式，她亦在社交網預告將換個地方繼續過冬天，同時上載疑似坐飛機俯瞰新疆雪山的照片，明顯非常期待。及後網上流出成龍、娜扎及工作人員的同框照，以及娜扎在雪地拍攝策騎戲的片段，當中見她以全黑俠女造型上陣，束起秀髮，帥氣之餘亦魅力不減。

《傳說》被喻為2005年電影《神話》的延續篇，當年《神》片由「韓國第一美女」金喜善任女主角，如今成龍欽點娜扎接棒當女一，明顯想捧她成為「金喜善2.0」。今次故事同是穿越時空的愛情故事，娜扎飾演野性奔放的公主，與成龍有談情戲，同片還有李治廷、張藝興及李晨等，演員陣容看似不俗，網民卻相當不滿意！

網民指18年前的成龍只有50歲，搭檔當年20多歲的金喜善尚可接受，但今次卻是配上年僅30歲的娜扎，年紀相差38歲，充滿違和感，更笑指他們似上演「爺孫戀」，明顯對這個配搭極為反感！2位主角懶理批評，實行你有你講，我有我拍，電影拍攝進行得如火如荼。

熱巴粉絲彈戲屎

不過，「惹火度」十足的娜扎，一波未平一波又起，她與同是新疆美女的迪麗熱巴經常被外間比較，近日就有網民在社交網「開火」，發表「娜扎外貌秒殺熱巴」的言論，火速惹來熱巴粉絲圍剿！粉絲讚熱巴顏值較高，與娜扎根本是不同級數，又揶揄娜扎每次發視頻，留言區必定有熱巴相關字眼留言，相反熱巴的評論區則不一定有娜扎的名字，更有人批評：「（娜扎）沒有觀眾緣，演技也不行」、「她還整過鼻子，熱巴沒整過呢」、「一個黑材料這麼多，一個頂流」，一字一句都毫不留情，娜扎的粉絲亦無力招架，敗走收場！

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：