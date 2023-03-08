博愛江夏圍村竣工入伙　官商民合作基層受惠

博愛江夏圍村項目於日前舉辦竣工入伙儀式，邀得何永賢局長（右六）、鄭泳舜議員（右四）、戴尚誠副局長（左四）、沈豪傑主席（右三）、余寶美署長（左三）、胡天祐專員（右二）、黃浩明董事（右五）、林群主席（左六）、陳首銘候任主席（左五）、周駿達副主席（左二）、廖齡儀副主席（左一）、以及曹思豪副主席（右一）等一眾嘉賓參與見證，並安排了啟動儀式。（客戶提供）

【特約報道】由博愛醫院及恒基兆業地產集團攜手合作發展，全港最大規模過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」於日前（2月23日）舉行了竣工入伙儀式，活動邀得香港特區政府房屋局局長何永賢太平紳士、香港立法會議員鄭泳舜MH太平紳士、房屋局副局長戴尚誠太平紳士、港區全國人大代表暨元朗區議會主席沈豪傑BBS太平紳士、元朗民政事務專員胡天祐太平紳士、恒基兆業地產有限公司執行董事黃浩明太平紳士、博愛醫院董事局主席林群及候任主席陳首銘出席，齊來見證項目正式竣工，居民正式入伙。

官商民合作成果

元朗江夏圍村項目由政府牽頭，獲得恒基兆業支持，以象徵式港幣1元租金借地興建，並由博愛醫院負責營運，可謂是三方合作的體現。房屋局局長何永賢致辭時表示，此項目有很大的社會價值，特區政府視土地房屋問題為重中之重，針對基層市民住屋需要，會繼續推展過渡性房屋，在2024-25年度前，提供超過20,000個過渡性房屋單位，當中約5,400個單位已在營運。

恒基兆業地產有限公司執行董事黃浩明致辭時表示，項目雖受疫情影響，但有賴各單位的共同努力，令其僅用不足兩年時間完工。同時，恒基地產亦十分關心村內居民的生活，除邀請了本地藝術家在村內創作壁畫外，亦復修活化毗鄰的江夏圍大宅。

綠色建築滿足多方需求

博愛醫院董事局主席林群致辭時表示，江夏圍村項目提供了1,998個住屋單位，可同時容納最多6,000人居住。在關注基層市民住屋需要的同時，博愛亦關注居民的身心靈健康，在社區內引入多項社區配套設施，提供超級市場、社區飯堂、中西醫療及牙科服務，還有長者日間照顧、青少年、兒童及家庭服務，亦會舉辦不同的活動如假日市集、藝墟等。

而博愛醫院董事局候任主席陳首銘致辭時則表示，為呼應聯合國十七項永續發展目標，項目採用「組裝合成」環保建築法，既能縮短工序時間，相關物料亦能循環再用，為符合可持續發展的建築方式。

企業支持 居民受惠

項目的主要服務對象為輪候公屋3年或以上者、現居於不適切房屋，或有迫切需要援助改善居所的人士或家庭。當日儀式更設有頒發感謝狀環節，以感謝三間企業持續支持基層市民，發揮友愛精神，當中中華電力有限公司「中華社區節能基金」撥款港幣399.6萬元，即每個博愛江夏圍村家庭住戶獲得2,000元。實惠集團則為江夏圍住戶贈送優惠價購買傢俬，而美的電器香港有限公司，為住戶提供1,124部電風扇，相當於為支助港幣178,716元捐助。儀式上，更邀請到去年入住第一期單位的住戶分享居住感受，他們紛紛表示，生活環境得到改善，空氣好、配套好，甚至身體都變好，惟希望提升交通的配套。另外，大會亦安排向捐助項目設施的公司致送感謝狀，並向各位出席人士致送福袋，以示感謝。

博愛醫院網站

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