【三八婦女節】做文青睇展覽超好Feel 　

今天既是三八婦女節，亦是一周當中最難捱的星期三，所以小記特別準備了節目給各位絲打，帶大家到繁華的中環區看本地藝術家展覽，過一過文青癮，享受悠閒片刻！

百變水墨蛙

想欣賞當代水墨畫？新藝潮畫廊由即日至3月11日推出的全新展覽《蛙王幾何》可能啱你心水。因期間會展出本地藝術家蛙王郭孟浩50件作品，特別是其近年的當代水墨畫系列，從中可看到「蛙王」透過潑墨、灑、刷、印、染等技巧結合書法元素，以抽象線條紋理呈現青蛙的不同形態。不可錯過的還有其他12件水墨作品、15件配以壓克力顏料作提亮點、19件混合多媒體素材的作品，以及4件火熏畫布作品。細心觀賞下，不難發現郭孟浩在傳統美學的基礎上加入前衞的當代藝術元素，並以幾何圖形的方式加入標誌性的青蛙圖像，因此畫風別樹一幟。

具像化回憶

藝術作品又豈止一種形態，由即日起至3月27日，當代文化藝術空間Wyndham Social呈獻香港陶藝家謝淑婷個人展覽「生，存，在」。展覽由陳浩揚策展，現場會展出特定裝置、雕塑、文獻、錄像、白瓷及繪畫作品，加上藝術家滿載個人情感及回憶的日常舊物，以不同媒介帶大家走進時光隧道，探討3大核心題目，包括雲咸街的過去及歷史的形成、藝術家對個人回憶的探索，以及心中的本土在何處。置身展館中，猶如回到19世紀的雲咸街，同時見證藝術家的歲月回憶，相當特別！