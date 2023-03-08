中科喬遷之喜　共創健康未來

（左起）中科健康國際（香港）有限公司副總經理敖澤烽先生、中科健康國際（香港）有限公司總經理王雪英女士、中科健康產業集團總裁馮鵬先生、香港江蘇社團總會常務副會長、鐘山有限公司董事副總裁趙友平先生、中科健康產業集團董事長王連安先生、中科健康國際（香港）有限公司副總經理李煒平先生出席了喬遷慶典。（客戶提供）

【營業資訊】早前，中科健康國際（香港）有限公司喬遷慶典在銅鑼灣舉行。香港江蘇社團總會常務副會長、鐘山有限公司董事副總裁趙友平先生、中科健康產業集團董事長王連安先生、中科健康產業集團總裁馮鵬先生、中科健康國際（香港）有限公司總經理王雪英女士、以及複康力量、全球華人乳癌組織聯盟、香港醫護學會等數名商界、慈善團體、媒體代表出席了此次盛典。

中科新辦公室位於銅鑼灣，面積近11,000平方尺，綠植裝點、生機盎然的辦公環境，現代化的工作空間，處處彰顯著｢天然健康｣的企業理念。

香港中科連續8屆受邀參加美食節和工展會，近20款健康產品在萬寧熱售，獲香港各界名流及民眾認可，多次獲得殊榮：優質正印、香港社會服務聯會頒發的年度商界關懷獎、TVB傑出企業形象大獎、四度榮獲香港醫護學會頒發的最受醫護人員歡迎健康品牌大獎、食療品牌大獎、頭條NO1高端養生品牌大獎等。

此次喬遷亦意味着中科將開啟新的發展篇章，繼續提供優質、天然的健康產品，為香港市民的健康保駕護航。