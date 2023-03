楊紫瓊公開《奇異女俠》搞笑花絮照　與「家人」將在新劇再聚

楊紫瓊能否憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)成為奧斯卡史上首位亞洲影后,就要待香港時間下周一才揭盅。而日前身在巴黎時裝周睇騷輕鬆下的她在社交網站公開未曝光的《奇》花絮照,而照片中傷痕累累的楊紫瓊被導演關家永打,十分搞笑!

楊紫瓊與片中飾演家人的演員因合作而成為好友,而雖然未有消息《奇》會否開拍續集,但她們將會在即將上線的Disney+ 原創劇集《西遊ABC》(American Born Chinese)中再度合作!除了楊紫瓊之外,「老公」關繼威、「反叛女兒」許瑋倫 (Stephanie Hsu) 以及「公公」吳漢章 (James Hong) 都會參與其中。而吳彥祖就會破格飾演孫悟空一角。

與楊紫瓊在《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)合作過的「尚氣」劉思慕以及錢信伊都會在劇中出現。幕後方面,除了有《尚氣》導演Destin Daniel Cretton執導及擔任執行監製之外,另一荷里活華裔女星,劉玉玲 (Lucy Liu)亦有份執導部分集數,絕對是星光熠熠!