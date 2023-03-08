方力申爭取陪伴出庭︱Maple前男友指控邪教領袖洗腦

藝人方力申女友葉萱（Maple Yip、韓名：鄭秀晶）於紀錄片《以神之名：信仰的背叛》透露被韓國「攝理教」教主鄭明析性侵，並正控告對方。案件昨（7日）第4度於韓國開庭，Maple前男友「A先生」以證人出庭作供。現年27歲的「A先生」指Maple曾坦承遭鄭明析性侵，因當時受害人已被宗教洗腦，所以思想非常混亂，不知道鄭明析是涉強姦抑或是救世主，之後受害人要跟鄭明析作最後告別，由於不知道會發生甚麼事，所以「A先生」建議她將對話錄音。Maple當時因接種疫苗後發燒，沒想到鄭明析仍要性侵對方。「A先生」指受害人記錄兩人發生性行為的對話，錄下約1小時37分的錄音檔，並複製傳給他，他亦將之交到警方手上。「A先生」指以他所知Maple遭到鄭明析涉4次性侵，每當完事後，對方都會告訴葉萱：「你現在得救了。」被洗腦的葉萱則指由2018年至2021年共被性侵17次。

鄭明析被控於2018年2月至2022年9月期間，於韓國忠清南道錦山郡的培訓中心涉強行猥褻或強姦28歲香港女子「A小姐」合共17次。他也被控自2018年7月起5個月內5次涉性侵30歲的澳洲女子B小姐。兩名受害人將於3月底左右將接受盤問。鄭明析於2022年10月4日因涉嫌強姦以及性騷擾而被捕，拘留期4月28日屆滿。法官指除非有特別情況發生，否則會加快審訊程序，下次開庭日期為3月21日。

鄭明析於2009年因性侵罪行被判入獄10年，期間繼續要求女信徒寄比堅尼照及長腿照供欣賞，並把喜歡的女信徒叫到監獄中會面。Maple在紀錄片中透露，自己及女信徒們當時得悉教主要求會面而感高興，更認為自己去監獄是為了見主：「我感動到痛苦，能夠跟他（鄭明析）會面讓我非常感動，因為不是每個人都有這個機會，從某個角度來看，算是上天給我的大好機會？」

另外，鄭明析特別托教友在監獄附近租借單位，Maple亦去過兩、三次。單位的小露台能夠看到監獄，鄭明析每天下午1時都會出來運動，而Maple或其他女信徒就會在露台揮動地拖，鄭明析看到就會知道女信徒們來了。而節目中亦有播出裸體女信徒在浴室向教主示愛的片段，亦有受害人透露鄭明析試過一晚與50名女信徒發生性行為，將女性當作性奴等。

紀錄片中亦提到，Maple因天生一副好歌喉被安排在大型表演中演唱，但有時表演時間過長令她疲倦不堪，她要求不再唱歌後，教會再讓她擔任新聞主播，並以韓文名「鄭秀晶】出現幕前，而名字亦是教主為她起。身在教會的十年中，Maple同時當過模特兒，從事傳教工作，還曾擔任過牧師。

她亦在紀錄片中提及一名來自澳洲的受害者。Maple稱明知對方將會落入鄭明析魔爪，卻仍告訴她「沒關係，不要緊」，這讓葉萱從原本的受害者變成加害者，她至今仍為此非常痛苦。她被洗腦到一個地步時，認為被鄭明析侵犯是正常的，她的表現就如其他「前人」一樣，甚至容許鄭在她面前侵犯其他女子。