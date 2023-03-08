【簡潔生活學】房間愈迫愈心煩（下）

每個人也應該為自己安排Me time ，讓身心放鬆一下。（網上圖片）

（續上回）上次說到朋友M希望可以把書房與雜物房結合，我認為並非不可能，但首要是做好規劃，之後就是「決心與堅持」！

規劃方面，她想要有地方靜靜看書，也可以儲存雜物，我建議她先擬定兩者（書房/雜物）存放的比例，例如5:5、7:3或是3:7等等。假設是前者，可以將空間分一半，安裝靠牆頂天花書架、配一張書枱及椅子，剩下的位置便安排存放雜物。

若果是3:7的話，可以在角落設小型書架，加一張舒適的躺椅便夠，其他位置再安排如何放儲物層架或櫃桶等。

當規劃好位置，就是行動：進行物品的篩選取捨，檢視現有的空間有多少，再篩選有甚麼要留或捨棄。例如衣物，仍然會穿的，請歸位房間的衣櫃；CD、DVD其實沒有留下必要，除非是特別版作珍藏，否則有很多串流平台，隨時都可以重溫。

至於小孩子的衣物、玩具等用品，如果已不合用但仍然完好的，可轉售或轉送，家庭電器也一樣。進行這部分重點是要拿出「決心」，如果還像當初猶豫不決，整理便會毫無進展，雜物警戒線又會再亮起。

經過兩個多月，M傳了房間的照片給我，她說雖然與想像中還有點距離，但現在可以安坐在房間看書。偶爾她還會很掙扎，但已大有改善。她說經過這一次後，將來要改動做女兒房間時，應該不會太煩惱。現在偶爾在書房躺一躺，在陽光照射下叉叉電，心情會變得很好。

我說：這是你當初的決心帶來的成果，但將來還需要繼續「堅持」呀！（完）

Profile：Kitty Wong

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