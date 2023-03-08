【日本櫻花】舖膠墊都係錯？賞櫻禮儀5要知

3年過去，日本終於迎來疫後首個櫻花季，相信大家已訂妥機票，準備出發賞櫻了！看到漫天櫻花，想必興奮，但切勿得意忘形，忘了基本「賞櫻禮儀」而失禮人前，賞櫻前記緊注意以下5點：

（1）忌舖膠墊

日本人愛在櫻花樹下野餐，香港人也很會模仿，並通常用防水膠墊舖地；但其實日本人現在多會改用透氣草蓆，以避免妨礙樹根呼吸。大家舖地墊時，也注意別壓到櫻花樹樹根，也不要坐樹根上，應該跟樹幹保持一定距離，才是文明賞櫻。

（2）忌搖櫻樹

在日本電視劇或動畫中，常見漫天飛花「櫻吹雪」場面，很浪漫吧！不過櫻吹雪可遇不可求，即使看不到，也千萬別動手搖櫻花樹「自製」。櫻花樹枝本就十分脆弱，日本人都對它愛護有加，如為拍照而故意折損它，例如動手搖樹、採花，都是十級神憎鬼厭行為，故記緊勿多手。

（3）忌霸通道

日本賞櫻熱點，通常都會劃分出賞花區，但因為空間有限，故不少櫻客都會提早前往，率先佔取好位置。但香港人注意「霸位」禮儀，不要霸佔過多空間，遠超實際需要，更不要霸佔通道，妨礙他人在蓆與蓆間走動。

（4）忌發噪音

雖然日本人也愛在野餐時喝點酒，增添賞櫻雅興，但日本人一般都很注意他人感受，絕少放任自己賞櫻時喝醉，或發出噪音，給他人造成困擾。而香港人習慣說話大聲，賞櫻亦難免心情興奮，故此若有機會在櫻花樹下輕呷美酒，敬請注意聲量，勿醉酒失態。

（5）忌留垃圾

日本人都習慣把自己的垃圾帶走，不會為別人帶來困擾，故在日本不容易找到垃圾箱。香港人去日本賞櫻地點，記得要自備垃圾袋，自己垃圾自己帶走，也應跟隨日本人習慣，把垃圾分類棄置，才算入鄉隨俗。