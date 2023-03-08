Swell　掀起藍色浪潮

藍色，令人聯想起晴空與海洋，又可給人帶來平靜、柔和、舒服的感覺，用於遊艇設計最合適不過，能跟藍天碧海融為一體。正如今次介紹的概念遊艇「Swell」，不但船身顏色用上迷人的藍調，還流露出波浪似的曲線，堪稱海上最佳「藍」主角！

以海浪為靈感

為了滿足不同用家的要求，近年發表的概念遊艇愈見刁鑽，像M51 Concepts Yacht Design構思的「Swell」，設計靈感來自海浪，除了船身用上獨特的藍色外，其彎彎曲曲的線條也別樹一幟，還有個獨特的「Swell」圖案，令人眼前一亮。據悉，設計師的意圖不但要令「Swell」像海浪般融入海洋，還嘗試令室內、外空間打成一片，包括頂層採用開放式布局，好讓乘客更易聚焦大自然的美。

設水母水族館

說到內部設計，主要走極簡路線，並利用大片落地玻璃來營造開揚感。設施方面，可容納12位客人的「Swell」，設有8個大小相同的客房，分布於主甲板和下層甲板。遊艇中心位置是雙層娛樂區，除了有餐廳、休息室、酒吧等設施，最特別是有兩個水母水族館！其他設施包括健身房、健康中心、游泳池、戶外用餐空間、按摩浴缸、水上玩具車庫等，可謂應有盡有。

性能方面，「Swell」配備柴電混合動力推進系統，由1台主發動機、3台發電機及1個電池組提供動力，預計可於海上航行約6,000海里。

規格表

船長：77米

船寬：13.8米

總噸位：1,400 GT

航程：約6,000海里