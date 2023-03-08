容祖兒美加失竊　車窗被毁手袋被盜

容祖兒的《Pretty Crazy演唱會世界巡迴演唱會》終於可以再啟動，早前她已經到馬來西亞、大西洋城，拉斯維加斯及溫哥華、多倫多等演出共8場。今日（8號）就出發往新加坡，舉行2場演出，4月又會到澳門一共演出8場的《 Eternity演唱會》，今天飛新加坡巡演，下半年會去澳洲。

剛於巴黎時裝周回來的她表示此行很開心，可跟好友蔡卓妍 (阿Sa)攝時間Shopping及享受美食，又可到英國見填詞人老朋友黃偉文，更相約了作曲人翁瑋盈一起在英國飲茶，她說：「Pretty Crazy 演唱會嗰陣，翁瑋盈個BB仲係佢個肚度，依家再見已經係一個3歲幾嘅小朋友，見到面大家都感覺時光飛逝，好珍惜可以相聚光陰。Wyman好好，比咗好多意見我呀，上次Pretty Crazy 演唱會都係佢做形象總監，今次我都照佢意見，去睇咗好多靚衫，為嚟緊嘅演唱會準備。」

而早前飛美加巡迴，祖兒謂當中都有很多難忘回憶，做騷之餘，有時間留在當地休息幾天，再去另一個城市，於多倫多看了BLACK PINK演唱會，又於LA看了The Weeknd演出，The Weeknd的8萬人演唱會由其讓她感震撼：「入到去個場，我坐係下面望上去觀眾席，覺得人群係坐係天際一樣。Weend把聲又有感染力，現場氣氛又好到不得了，最驚嘆係咁多人都秩序良好，個騷同樣係幫我設計Pretty Crazy舞台嘅Es Devlin藝術家設計舞台，所以製作當然都係一流啦。」

她開騷又觀摩其他國際巨星演唱會，祖兒話每次都吸收及有新領悟，見巨星外，她亦見到即將誕生的「明日之星」：「我喺加拿大仲去咗兩間著名大學，佢哋搞廣東歌比賽，邀請我去做頒獎嘉賓，班小朋友又年輕又有活動，個個都對唱歌好有熱誠，仲有好多同我講，即將返來參加《全民造星》，我都有叫佢哋加油呀，可能好快我哋就喺香港樂壇見。」

美加行程，祖兒遇上失竊事件，她憶述：「因為等上機有幾小時，於是我哋就喺機場附近食嘢，冇諗到返去時接我哋嘅保母車，我坐嗰個位置嘅車窗畀人打爛，偷咗我個手袋。」祖兒謂其實司機一直在車上，但當他反應不及落車喝罵打爛車窗的賊人，雖然保住她和工作人員的行李，但保不住她的手袋。她說：「手袋係新嘅，我好朋友送給我，裏面有證件，少少現金。幸好我本Passport喺身上，冇咗身份證也可以上機返港，否則就慘啦。」又說其好朋友得知此事後，即寄上一模一樣的新手袋給她，令她相當感動，她又說：「大家都係話最緊要人冇事，所以今次喺巴黎落倫敦，我哋坐火車時都好緊張自己啲行李呀。」