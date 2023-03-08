Toyota Corolla Cross正式抵港

定位介乎在C-HR與RAV 4之間的豐田全新Corolla Cross抵港，輸港的提供HEV混能及汽油版選擇。

豐田(Toyota)全新SUV車型-Corolla Cross抵港，其定位介乎在C-HR與RAV 4之間，進一步豐富了該品牌的SUV產品線。

輸港Corolla Cross提供HEV混能版及汽油版選擇，兩版本均建基於TNGA（Toyota New Global Architecture）中的GA-C底盤及搭載集VVT-iE及VVT-I 技術於一身的2.0L 直四引擎。其中HEV混能版還搭配了豐田全新第5代自動充電混能系統，更大馬力更慳油。搭配1VM 恆久磁石同步電動馬達及e-CVT波箱的HEV混能版，最大馬力及扭力分別為198PS及188Nm，耗油量更低至21.8km/L(NEDC)；而配上10前速Direct Shift無段變速波箱的汽油版，最大馬力及扭力則分別為171ps及205Nm，耗油量16.3km/L(NEDC)。

不僅配備8吋原廠輕觸式屏幕音響系統連6個喇叭及Apple CarPlay、原廠360度全景泊車影像系統、全景天幕、436L大容量尾箱、電動尾門連腳控感應功能及TSS 3.0，HEV混能版還多配備12.3吋全電子儀錶及多功能顯示屏、Qi電話無線充電、雙區自動恆溫冷氣系統連nanoe X納米離子空氣淨化功能、自動調較駕駛座椅連加熱功能等設備。