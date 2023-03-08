蘇志威相隔3年與「愛子」重逢　一家共享天倫樂超溫馨

草蜢成員蘇志威（蘇老闆）相隔3年，終於「父子」重逢！其歌手太太劉小慧直擊老公駕車到中山一個私人馬場，探望10歲大退役愛駒「駿王」的感人場面，還帶備「駿王」最愛的有機紅蘿蔔做手信，當兩夫婦看見愛駒時驚喜萬分，又摸身又錫鼻，肉緊非常，還親手拖「駿王」到面積如高爾夫球場的大草地散步，享受「天倫樂」。

視「駿王」為家庭成員的小慧昨日（8日）受訪表示：「3年啦，從來冇諗過要相隔咁耐先至可以見番『駿王』。諗番起佢上飛機去新西蘭，之前嗰條影片，呢3年來完全唔敢打開嚟睇，尤其係當佢未確定去唔去澳門嘅時候，每次條片喺手機彈出嚟時間，我專登刪走佢。」

她又謂「駿王」自退役後，再送到新西蘭養老，但不忍和愛駒天各一方，才決定將愛駒送往澳門出賽，方便日後轉送內地的理想馬場，她謂：「諗盡辦法將佢留喺身邊嗰一刻開始，過程可以稱得上『過五關斬六將』，中間所經歷擔憂，唔係一般人會明白，因為好大機會返唔到嚟。我只有不停念，相信呢件事會如願。」

結果皇天不負有心人，小慧待「駿王」完成去年頭最後一場賽事後，被她在中山覓得夢想中的馬場，她謂：「駿王都要等咗8個月，喺去年10月先可以送到嚟呢度頤養天年，我自己就探過『駿王』一次，老公今次就係第一次見番個『仔』。」又指因中山來往香港方便，所以每月都會探「駿王」幾次。

問到養致「駿王」終老可需7位數字，小慧坦言過去10年已花費逾7位數，如愛駒可活到30歲，使費相當不少於7位數，她笑言：「所以老公都努力搵錢，我又要做多啲直播，先夠錢養個『仔』，不過覺得錢仲係其次，我最想佢可以日日大部分時間喺大草地跑，呢度有專人照顧佢飲食，有又獸醫，相信佢會住得好開心，我哋兩個辛苦啲都唔緊要。」