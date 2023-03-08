麥美恩味精過敏樣貌銳變　變「佛地魔」被森美質疑整容

藝人森美夥同4位女藝人「Law霸」戴祖儀、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce)和王嘉慧一同主持新節目《LAW霸女神》，講解生活上的法律常識，森美自稱也有讀過傳媒法，讚她們4個讀法律出身又靚又叻，「Vivienna成日畀人話佢問問題唔好，今日現場嘅律師讚佢問得好呀！」他又讚戴祖儀口齒伶俐，Joyce是執業律師本身無得挑剔，至於富千金王嘉慧，森美戲言想收她做契女，希望自己女兒將來也選科法律。

昨晚《森美旅行團》包括森美、吳若希和丁子朗約麥美恩（Mayanne）補祝生日飯，吳若希攜眷出席，森美讚Mayanne瘦咗又靚咗，但懷疑她到韓國整了容，至於《森美旅行團》因成員各有各忙，短期內都難於出團。

另外，提到他任職的電台近日掀起風風雨雨，先後發生梁文禮雙臉人風波以及艾粒職場欺凌事件，森美認為一班兄弟姊妹會互相支持大家，他認為做節目這麼多年，一定有所缺失，作為驚剔，對於網民質疑電台對梁文禮「判刑」過重，他指是公司決定和立場，不會質疑公司做法，最緊要是梁文禮與公司之間的想法。森美並以自己當年開出「我最想非禮的香港女藝人」主題為例，當時並無直播，純粹在網上投票，並於24小時內下架，但同樣遭受公司嚴重處分要停職1個月，「對我嚟講係好嘅，有所警惕，以後更小心，休息一吓係好事。」至於網民將艾粒職場欺凌事件相提並論，認為有大細超之疑，森美則不予置評，認為最緊要是余迪偉已原諒了艾粒，事情處理好，希望大事化小小事化無。

被森美質疑去韓國整容的麥美恩（Mayanne），完全不介意，還搞笑地承認，笑言等了10幾年，終於有人讚她靚而感到開心。並自爆在韓國拍《請1日假去旅行》時，有晚吃完辣年糕後，懷疑味精過敏，第二日眼皮和眼袋腫起，幾乎連成一線，好像剛整容完後，樣貌似足「佛地魔」，戴祖儀稱當時只擔心她的健康。

Mayanne上月生日，到今日仍然收到蛋糕，共吃了12個蛋糕之多，早前她曾開口表示希望真命天子有所表示，她說：「結果無表示，因為我啲朋友太厲害，尋日我哋《森美旅行團》舊班底食飯，丁子朗又安排VIP房、送花又送蛋糕，仲陪我睇日落，（丁子朗暗戀你？）佢知我膚淺啫！（個真命天子飛得？）我啲朋友贏他9條街，可以已讀不回了。」

戴祖儀穿短裙騷出長腿，講笑自己是美貌與智慧並重，不過麥美恩就爆她忘記書本上學到的法律知識，戴祖儀反駁自己大學只是讀法律，並沒有實習過做律師，麥美恩取笑她「你都係做歌手算。」