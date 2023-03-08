Gao教跳Locking唔夠喉　入COLLAR後曾陷迷茫期

人氣女團COLLAR隊長Gao（沈貞巧）帶領一眾熱愛運動的女生參與女子訓練班課程，獨立音樂人張天穎及長跑運動員羅映潮（Virginia）亦有一起上堂齊齊做運動。當中教了一堂Locking（鎖舞）的Gao 表示十分享受是次過程：「我覺得好爽呀！入團後已經冇再教班，好耐冇試過有30位女仔跟我上堂，其中有啲女仔完全沒有Locking經驗，但睇到佢哋全程投入嘅樣，令我感受到女力最強，很powerful、很勁！剛剛只教了1.5小時有點不夠喉，我依家感到熱血沸騰，好想瘋狂跳舞！」

Gao於較早前為運動品牌拍攝宣傳照，分享了過去的工作和生活上的體驗，作為跳唱女團隊長，她加入女圑後坦言曾遇迷茫，但表示：「身邊啲人對我嘅支持同陪伴，令我接受咗自己嘅唔完美，成就咗今天成熟、勇敢嘅我。」加入女團至今，她自言急速成長：「因為我學識點面對唔同嘅挑戰同挫折，亦因為身邊一齊工作嘅團隊，仲有成員嘅支持，令我搵到方向，變得更加有力量。」她勉勵向着目標前進的女生：「要勇敢和有耐性，唔需要太在意外界嘅目光，要接受自己嘅好與壞，先可以找到自己的方向。」