梁朝偉再拍劇圓心願：最後階段重溫吓！

影帝梁朝偉主演的英皇電影《無名》今晚（8日）舉行首映禮。休息已逾年的偉仔明言暫時仍未想結束假期，談到早前開口想再拍電視劇，偉仔竟引伸到「退休宣言」，聲稱想在最後階段重溫剛入行時的回憶種種。偉仔於《無》片內有場重頭戲，與內地演員王一博肉搏，相當吸睛，不過他覺得今次拍打戲不算太辛苦，最深刻反而是先後聘用了兩位普通話老師，教自己背誦普通話對白：「有場戲啲對白仲好長，不過日日練就OK。」仍在假期中的他又坦言：「原本要開工嘞，但又覺得未恢復。（仲想去邊度旅行？）冇呀，已經冇雪滑嘞。」

談到早前於內地社交網開設帳戶，偉仔笑說：「都係想分享吓自己嘅人生經歷，同埋一啲工作上嘅睇法，我以前睇好多出色演員嘅自傳，想承傳落去，不過我唔係好識玩，加上唔想講咁多私生活嘅嘢，所以應該唔會多拍片。」至於他有份入圍，12號晚將角逐「亞洲電影大奬」影帝殊榮，偉仔謙稱：「比較睇好《Drive My Car》嘅西島秀俊，我就盡咗力，得奬與否冇乜所謂，入圍已經好開心嘞。」

至於他曾提及想再拍電視劇，偉仔坦言：「呢個諗法幾年前已經萌起，因為已經係最後階段，好想重溫吓，同埋完成自己嘅心願。我入咗行40年，都差唔多嘞，作為演員好需要體力及精力，已經冇咁多能量足以應付。（返無綫拍？）唔會嘞，依家拍電視劇同以前已經唔同，有好多串流平台，多咗選擇。」今年他未獲入圍「金像奬」，偉仔亦大方回應：「唔失望，唔同人有唔同嘅睇去，而且『金像奬』都鼓勵咗我咁多年，依家佢哋都要鼓勵吓啲新演員嘞。」

另外，衛詩雅與湯怡昨晚亦有現身捧場。談到好友陳家樂結婚，衛詩雅表示：「我會做佢兄弟，而我6歲好鍾意佢嘅姪女就會做花女。（姪女好傷心？）情傷呀，不過佢都有拍片祝福家樂哥哥，又讚佢同連詩雅係靚仔同靚女。」湯怡則笑說：「我結婚嗰時冇請家樂，都驚佢結婚唔請我，哈哈！不過我知我喺賓客名單上，希望佢快啲生隊足球隊出嚟，同我個女玩！」