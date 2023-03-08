張婉婷作品獲電影評論學頒「最佳電影」　校方：不會接受

由張婉婷執導的電影《給十九歲的我》，早前因演出者作出投訴，發酵出連串風波，最終校方英華書院及電影公司決定將電影下架，而當得悉該片獲本屆電影金像奬3項提名，包括「最佳導演」時，更表明不會角逐任何奬項。

當電影評論學會今午頒發「最佳電影」給《給》片後，英華方隨即表示不會接受，及後更發出公開信，指與演出者商討後，未能達成共識，故拒絶提供影片給金像奬的評審團放映，但校方完全尊重製作團隊接受個人奬項的意願。

另外，張婉婷今日缺席電影評論學會大獎頒獎禮，由監製黃慧與聯合導演郭偉倫上台攞獎，黃慧在台人表示指：「呢個獎項可能係電影，最後、唯一一個獎項，大家都知道「萬言字」事件，校方有需要保持沉默、息事寧人。」郭偉倫亦指因發生了「大劑嘢」遺憾張婉婷冇機會出席，感謝參與拍攝無論是支持或反對的同學，但亦強調沒有強迫過學生拍攝，問心無愧，有機會也希望交代事實。」兩人事前前表明不接受訪問，活動後亦即閃人。

電影評論學會會長鄭政恆講到頒獎予《給》，他指學會一月中評審電影時未有鬧出風波，故以電影成品去頒獎，也不清楚電影拍攝過程，亦很尊重參演者，不存在漠視，只是按照機制頒獎，亦不會介入風波中，但透露四五月學會將會開會探討拍攝道德問題。