張繼聰首奪「最佳男演員」有壓力　以派對心情出席金像獎

第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮在西灣河香港電影資料館舉行。張繼聰憑《窄路微塵》奪得「最佳男演員」大獎，韋家輝憑英皇電影《神探大戰》贏得「最佳編劇」與「最佳導演」獎項，至於「最佳電影」則由《給十九歲的我》奪得。席間大會頒發九部推薦電影包由《窄路微塵》、《白日青春》、《流水落花》、《神探大戰》、《七人樂隊》、《飯戲攻心》、《過時．過節》、《正義迥廊》、《明日戰記》。

首度憑電影贏得獎項的張繼聰對於得獎直言有壓力，因獎項會提醒他要繼續畀心機演出。講到在將舉行的金像獎再下一城，他指入圍已經是一個肯定，加上是首次提名男主角，會帶同老婆謝安琪以參加派對的心情出席，他笑說：「老婆喺身邊好重要，有咩都有個人偈傾、安慰吓。」他又自言控制不到的事情不會多想，免得胡思亂想，避免口乾、尿頻，影響健康。

講到他的古董電單車早前接連壞車，他笑言推動了舊車與拖車業，但玩開古董車的人不會怕壞車，買多幾部車就可以。問到可會買車獎勵自己？他笑說：「唔會，已經有7部電單車。」他又指最近戀情曝光的方力申很久沒有參與遊車河，但明白對方蜜運中，又指小方很快「入五」，讚他是住家男人，催促他結婚。